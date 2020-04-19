Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 20 апреля 2020 года составило 108 человек

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 20 апреля 2020, по данным оперативного штаба области, уже достигло 108 человек. Врачи, увы, смогли спасти не всех заболевших: с начала эпидемии в инфекционной больнице скончались три человека. Укаждого из них были сопутствующие заболевния, которые осложняли течение болезни.

На лечении в детской больнице №3 находятся 32 ребенка с подозрением на COVID-19, в том числе трое детей с подтвержденным диагнозом.

Число выздоровевших не изменилось: на 20 апреля 16 человек вылечились от COVID-19 в столице Сибири. По данным оперативного штаба, в Новосибирской области 1972 человека находятся дома под медицинским наблюдением. Еще 9953 жителя региона сняты с двухнедельного карантина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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