2020-04-19T20:38:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 20 апреля 2020 года составило 108 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 20 апреля 2020 года
Никита МАНЬКО
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Врачи оказывают всю необходимую помощь пациентам с коронавирусом.Врачи оказывают всю необходимую помощь пациентам с коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 20 апреля 2020, по данным оперативного штаба области, уже достигло 108 человек. Врачи, увы, смогли спасти не всех заболевших: с начала эпидемии в инфекционной больнице скончались три человека. Укаждого из них были сопутствующие заболевния, которые осложняли течение болезни.

На лечении в детской больнице №3 находятся 32 ребенка с подозрением на COVID-19, в том числе трое детей с подтвержденным диагнозом.

Число выздоровевших не изменилось: на 20 апреля 16 человек вылечились от COVID-19 в столице Сибири. По данным оперативного штаба, в Новосибирской области 1972 человека находятся дома под медицинским наблюдением. Еще 9953 жителя региона сняты с двухнедельного карантина.

Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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