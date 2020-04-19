Российские математики рассчитали, когда случится пик коронавируса в Москве

Оказывается COVID-19 поддается математическому вычислению. Когда заболеваемость пойдет на спад пытаются вычислить ученые из Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН. Они представили целую математическую модель распространения коронавируса в городах России. В качестве переменных представлены восприимчивые люди, инфицированные без симптомов, больные с симптомами, выявленные и умершие от болезни.

Этим модулем для рассчетов с нашими учеными поделились китайские коллеги, они прислали его еще в конце января. Но чтобы получить картину, близкую к нашей действительности и для городов нашей страны, математикам пришлось поработать над кое-какими данными.

По этой модели проводились расчеты.

Так в России будет отличаться модель распространения коронавируса для восточных и западных регионов. Связано это с плотностью населения, расстоянием и разбросом крупных городов в регионах, а также постоянными транспортными потоками.

- В модели учитывались транспортные потоки. Рассчитывалось, куда ездят поезда и автобусы, летают самолеты. За основу взяты данные по перемещению за март прошлого года. По карте видно, что в Западной части России транспортные потоки значительно больше, чем в Восточной части страны. При расчетах брали данные до 30 марта прошлого года, потом пассажиропотоки были сокращены до 10%. Мы понимаем, что это грубая модель, - объясняет научный сотрудник института Ольгой Криворотько.

Так, по мнению ученых, будет выглядеть распространение вируса в стране через некоторое время.

Итак, по данным расчетов новосибирских математиков, в Москве пик заболеваемости придется на середину мая. После этого начнется спад, станет меньше тех, кто восприимчив к болезни, число же умерших продолжет расти и выздоровивших будет все еще расти, но уже без всплесков.

Все расчеты были сделаны по тем данным, которые сейчас есть в свободном доступе, это отчеты регионов, оперативных штабов. Понятно, что и тут есть погрешность. Проверяют на наличие вируса в организме не всех, могут быть ошибки и в данных по смертности, известно, что сейчас к умершим от коронавируса причисляют всех, у кого был обнаружен COVID-19, но не все умерли именно из-за данного вируса. Позднее, когда данных станет больше, и результаты моделирования получатся точнее.

Так выглядят транспортные потоки в стране, которые также влияют на распространение коронавируса.

Также, исходя из своих вычислений и рассуждений, ученые предполагают, что выкорчевать вирус полностью не получится. Он либо станет всесезонным, либо люди будут переносить его бессимптомно.

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