Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 19 апреля 2020 года: Пасха без прихожан и первый заболевший ребенок

Областной оперативный штаб отчитался о последних новостях о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 19 апреля 2020 года: диагноз COVID-19 подтвержден уже у 86 человек. Трое из них скончались. Третий умерший от коронавируса пациент заболел еще в начале апреля. Сначала лечился сам, на дому, а через неделю вызвал врача.

— Умершему 18 апреля мужчине было 49 лет, — сообщает оперштаб. — С двусторонней пневмонией его госпитализировали в стационар, где вскоре перевели в отделение реанимации и подключили к аппарату ИВЛ.

Новосибирские врачи были на связи с московскими коллегами, консультировались, советовались по методике лечения. Но мужчину не удалось спасти.

— С учетом тяжести состояния пациента при поступлении, напоминаем: при первых признаках ОРВИ обращайтесь за медицинской помощью! Не занимайтесь самолечением, — просят в оперштабе.

ПЕРВЫЙ ЗАБОЛЕВШИЙ РЕБЕНОК

В Новосибирске врачи обследуют первого ребенка с диагнозом COVID-19, ему 9 лет. Всего в детской больнице №3 сейчас лежит 28 детей с подозрением на инфекцию. Всего за последние сутки выявили 10 заболевших коронавирусом. Взрослые находятся в инфекционной больнице №1.

Коронавирусная инфекция сейчас есть не только в Новосибирске, но и в районах области, поэтому жителям райцентров тоже стоит быть предельно аккуратными. Так, больные найдены в Бердске, Кольцово, в Новосибирском, Убинском и Карасукском районах.

ЗА ТОРГОВЛЮ НОСКАМИ — ШТРАФ в 50 ТЫСЯЧ

В Новосибирске суд оштрафовал предпринимательницу, которая не согласилась закрыть свою точку в метро. В ней она торговала носками. Хотя этот товар не входит в список первой необходимости. Поэтому суд посчитал, что женщина нарушила режим самоизоляции и наказал ее штрафом в 50 тысяч рублей.

— Судом приостановлена деятельность киоска до 30 апреля включительно,- говорится в сообщении районного суда.

БЛОКПОСТ НА ТРАССЕ ЮРГА — НОВОСИБИРСК

На трассе Юрга - Новосибирск проверяют самочувствие автомобилистов. Сотрудники ДПС анкетируют водителей, а также измеряют им температуру. Если у человека она повышенная, его сразу направляют на обследование. Кстати, в Юрге пока случаев заболевания COVID-19 не выявлено, именно поэтому такое внимание ко всем автомобилям, которые едут туда из Новосибирска, где коронавирусом болеют десятки человек.

ПАСХА: ВМЕСТО ПРИХОЖАН — ПОЛИЦИЯ

Власти призвали верующих встретить Пасху дома. Ворота храмов были закрыты для прихожан, однако службы шли в штатном режиме. Прямую трансляцию ночной праздничной службы из Вознесенского собора вела и «Комсомольская правда». Чтобы верующие не нарушили самоизоляцию и не попали в храмы, возле них дежурили полицейские.

ЗАБОЛЕВШИЕ ВРАЧИ СКОРОЙ

По предварительной информации, коронавирус нашли еще у нескольких сотрудников скорой помощи в Новосибирске: по крайней мере первый тест показал у них положительный результат. Это сотрудники скорой, которые не выезжали на вызовы к больным:

— Они напрямую с пациентами не работают, а занимаются либо диспетчерской работой, либо администрированием и управлением. Они работают в оперативном отделе, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Комлев, председатель профсоюза новосибирских работников скорой.

Однако, официально эту информацию оперштаб пока не подтвердил.

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