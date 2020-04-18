2020-04-18T21:17:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 19 апреля 2020 года составило 86 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 19 апреля 2020 года
Никита МАНЬКО
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Больных коронавирусом перевозят в таких капсулах.Больных коронавирусом перевозят в таких капсулах.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 19 апреля 2020 года, по последним ланным оперативного штаба Новосибирской области, составило 86 человек. За прошедшие сутки врачи выявили 10 новых зараженных в Новосибирске, в их числе один ребенок. Увы, врачам спасти удалось не всех. Накануне стало известно о третьем умершем из-за коронавируса в Новосибирске. 49-летний мужчина был госпитализирован с диагнозом «двустороняя пневмония», последние дни провел на аппарате ИВЛ.

На лечении в детской больнице №3 находятся 28 детей с подозрением на COVID-19, в том числе несовершеннолетний с подтвержденным диагнозом. По данным оперативного штаба, в Новосибирской области 1926 человек находятся дома под медицинским наблюдением. Еще 9917 жителей региона сняты с двухнедельного карантина.

Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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