2020-04-18T11:19:40+03:00
Общество

Пасхальная служба в Новосибирске 18 апреля 2020 года: прямая онлайн-трансляция из Вознесенского собора

Прямая онлайн-трансляция пасхальной службы в Новосибирске состоится 18 апреля 2020 в 23:45 и пройдет из Вознесенского собора
Татьяна СОЛОВОВА
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Верующие смогут посмотреть трансляцию из Вознесенского собора.Верующие смогут посмотреть трансляцию из Вознесенского собора.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Из-за вспышки коронавируса в храмы для посетителей пока закрыты, но «Комсомольская правда» совместно с «ОТС» приготовила для сибиряков замечательный подарок: прямая онлайн-трансляция пасхальной службы в Новосибирске начнется 18 апреля в 23.45 по местному времени.

Посмотреть трансляцию из Вознесенского кафедрального собора все желающие смогут на нашем сайте и в нашей группе в соцсети «ВКонтакте».

А еще обязательно присылайте свои фото и видео, как вы отмечаете Пасху, на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03: самые яркие кадры мы опубликуем.

Встречайте светлый праздник Пасхи вместе с «Комсомолкой и берегите себя!

Пасхальная служба в Новосибирске 18 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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