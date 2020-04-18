Пасхальная служба в Новосибирске 18 апреля 2020 года: прямая онлайн-трансляция из Вознесенского собора

Из-за вспышки коронавируса в храмы для посетителей пока закрыты, но «Комсомольская правда» совместно с «ОТС» приготовила для сибиряков замечательный подарок: прямая онлайн-трансляция пасхальной службы в Новосибирске начнется 18 апреля в 23.45 по местному времени.

Посмотреть трансляцию из Вознесенского кафедрального собора все желающие смогут на нашем сайте и в нашей группе в соцсети «ВКонтакте».

А еще обязательно присылайте свои фото и видео, как вы отмечаете Пасху, на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03: самые яркие кадры мы опубликуем.

Встречайте светлый праздник Пасхи вместе с «Комсомолкой и берегите себя!