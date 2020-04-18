«У меня теперь 11 детей?»: бизнесмен устроился работать в детский дом воспитателем

Его утро начинается в 6.40. Пара минут на душ, утренний кофе - и за руль. Мужчина спешит в детский дом, чтобы подарить тепло и любовь каждому ребенку. Знакомьтесь: новосибирец Максим Носковец. Совмещает бизнес и работу воспитателем в детском доме. В беседе с корреспондентом КП-Новосибирск Максим рассказал о своей первой смене в детском доме и о том, как он успевает совмещать работу с детьми и управление магазином.

Вместе с другими участниками проекта он ездит на отдых. Фото: Максим НОСКОВЕЦ.

«ОН БЫЛ ЗАМКНУТ В СЕБЕ»

Максиму Носковцу 33 года, женат. Своих детей нет, пока это только в планах. В бизнесе мужчина с 2009 года - торгует табачной продукцией. Как же Максима занесло в детский дом?

- Возле моего магазина висел билборд о проекте «Наставничество» от фонда «Солнечный город». Скажем так, мозолил мне глаза в течение месяца, - рассказал КП-Новосибирск Максим. - Я решил зайти на сайт, посмотреть, что это за проект. Заполнил анкету.

С Максимом связался психолог. Месяц тренингов, сбор необходимых бумаг - и сибиряк уже был готов стать наставником для ребенка из детского дома. Основная задача - стать для подопечного лучшим другом, общаться с ним, помогать справляться со сложными задачами и, возможно, определиться с выбором профессии.

- Я помню, что психолог пригласила меня в кабинет и сказала: «Сейчас я приведу вашего подопечного». Через пару минут дверь открылась, и вошел 12-летний Хасан, - говорит Максим.

Максим работает воспитателем в детском доме. Фото: Максим НОСКОВЕЦ.

Хасан был маленький, худощавый и замкнутый в себе ребенок. Он не сразу пошел на контакт. Боялся довериться взрослому, ведь однажды его уже предали. Хасан с неохотой говорил Максиму о своих желаниях - даже о том, как ему хотелось бы провести вместе день. Максиму приходилось самому методом проб и ошибок узнавать, чем заинтересовать паренька.

- Мы с Хасаном уже три года вместе. Он стал открытым, общительным, самооценка у него повысилась, - описывает подопечного мужчина.

Максим ушел в волонтерство с головой. Почти все свое время стал посвящать работе в детских домах. Перед Новым годом директор одного из детских домов предложил стать воспитателем на постоянной основе.

- Я посоветовался с женой, она меня поддержала. После праздников я прошел обучение и поехал на встречу с детьми, - вспоминает Максим.

Одно из любимых занятий детей - готовить. Фото: Максим НОСКОВЕЦ.

«ПЕРЕЖИВАЛ, ЧТО НЕ БУДУТ СЛУШАТЬ»

Перед своей первой сменой Максим проснулся в волнении. В голове у новоиспеченного воспитателя крутилась тысяча мыслей: а вдруг дети не будут слушать? вдруг не воспримут?

- Меня успокаивало одно: эти дети уже знали меня - я работал в их детском доме. К тому же с Хасаном я наладил диалог, так что удачный опыт есть. Но когда у тебя один ребенок - это одно, а когда целая группа - совсем другое. Все дети ведь разные. Благо обошлось без происшествий, - улыбается Максим.

В группе у Максима 11 подопечных. Возраст разный - от 11 до 18 лет. Мужчина помнит по именам всех ребятишек из детского дома, даже тех, кто не в его группе. Всего их 40.

Из-за коронавируса подъем у ребят сейчас позже, чем обычно, - в 9 часов утра. Мужчина подходит к кроватям и потихоньку будит каждого. Потом все умываются и бегут на зарядку.

- Сейчас мы на дистанционном обучении, поэтому после завтрака сразу же садимся за уроки. Я всегда стараюсь помочь и подсказать ребятам, если что-то из заданий непонятно, - делится сибиряк.

У детей получается отлично готовить. Фото: Максим НОСКОВЕЦ.

КОРОНАВИРУС ОТПРАВИЛ НА КУХНЮ

Из-за введения режима самоизоляции жизнь в детском доме усложнилась. Воспитателям приходится каждый день придумывать разные активности, чтобы дети не маялись от скуки.

- У нас постоянно то спортивные мероприятия проходят, то разные вкусности на кухне готовим. Можем и телевизор посмотреть - не возбраняется. В общем, стараемся сделать так, чтобы дети не сидели на месте, - объясняет Максим.

После ужина ребятишки наводят порядок в своих комнатах. Максим никому не помогает. Он выступает за самостоятельность и старается намекнуть, где и что не так.

- У меня разрушились все стереотипы, которые остались еще с советского времени. Никто в детском доме не устраивает «темные», воришек нет. Все дети социализированы: если вы встретите такого ребенка на улице, никогда не узнаете, где он вырос, - утверждает мужчина.

После отбоя Максим еще задерживается на работе. «Возню с бумажками» никто не отменял - надо заполнить кучу отчетностей.

- Свой бизнес я не бросил. В связи со сложившейся ситуацией в мире все перевожу в онлайн-режим, - добавляет сибиряк.

Домой Максим возвращается поздно, иногда на сон остается мало времени. Но все-таки испытывает приятную усталость. И хотя график работы 2/2, но о ребятах из детского дома воспитатель думает каждый день.

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