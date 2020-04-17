Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 18 апреля 2020 года: нарушителей карантина будут ловить по кредиткам и номерам авто

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 18 апреля 2020 года тревожные: с начала марта болезнь подтвердили у 76 человек, причем 12 случаев было выявлено за минувшие сутки.

В реанимации инфекционной больницы находятся четверо пациентов, один из них в крайне тяжелом состоянии. Врачи выявили у него поражение легких и сопутствующие заболевания, сейчас пациент подключен к аппарату исскуственной вентиляции легких.

НА ДАЧУ ЕДЬТЕ НА АВТО

Власти Новосибирской области назвали начало дачного сезона самым опасным временем для новосибирцев. Люди собираются на вокзалах, в автобусах и электричках, а это - риск массовых случаев заражения коронавирусом. В связи с этим губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал сибиряков добираться на дачу на личном авто.

9 МАЯ В КРУГУ СЕМЬИ

Власти отменили Парад Победы на 9 мая, но подготовка к празднику продолжается полным ходом, сейчас мэрия Новосибирска, организаторы акций «Бессмертный полк» и «Свеча памяти» обсуждают, как перенести некоторые мероприятия на 9 мая в онлайн-формат.

ШТРАФ ПО ЦЕНЕ ПУТЕВКИ

Сибирячка вернулась из Таиланда неделю назад, и ее поместили под домашний карантин. Однако женщина решила нарушить правила и неоднократно выходила из дома в Кировском районе. С помощью камер видеонаблюдения полиция доказала, что туристка нарушила правила: ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.

БОЛЬШОЙ МЕДБРАТ СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ

Нарушителей двухнедельного медицинского карантина будут ловить с помощью современных технологий. В ГИБДД помогут вычислить их по автомобильным номерам. Для контроля за соблюдением карантина используется информация систем МФЦ и Госуслуг, система транспортных и социальных карт. В ближайшее время планируется заключить соглашение с банками, которые будут давать информацию о любых платежах, сделанных вне дома. Сигнал пойдет в Росгвардию и полицию.

ГУБЕРНАТОР НЕ ДЕЛАЛ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников признался, что ни разу не делал тест на коронавирус, так как чувствует себя здоровым. Глава региона рассказал, что будет делать в случае недомогания: он запрется у себя в кабинете, померяет температуру и будет вызывать скорую.

Меры предосторожности в правительстве высокие: всех чиновников, которые в последнее время были на больничном, или возвращались из зарубежных стран, даже в тот период, когда некоторые государства не были закрыты, заставили пройти тестирования на COVID-19, а также провести двухнедельный режим самоизоляции.

ШКОЛЫ «ТОРМОЗЯТ И ВИСНУТ»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал, что переход школ на дистанционное обучение идет сложно. В первую очередь, неготовыми оказались родители, потому что при этой форме обучения требования к ним резко повысились. Ребенка надо было организовать, что удалось далеко не всем. Многие педагоги оказались неготовы проводить уроки онлайн, а также возникли технические трудности.

САМЫЕ ТОЧНЫЕ ТЕСТЫ

Новосибирские ученые разработали и запустили производство самых точных тестов на коронавирус вместе с японскими коллегами. Совместная разработка позволяет определять болезнь в 99,99% случаев. Еще один плюс нового теста — возможность определить коронавирус в самом зачатке, пока человек еще не почувствовал признаков болезни. Анализ результатов теста занимает всего полчаса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/769077" frameborder="0"></iframe> 5 движений от коронавируса.Алена МАРТЫНОВА

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