2020-04-17T19:05:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 18 апреля 2020 года составило 76 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 18 апреля 2020 года
Никита МАНЬКО
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Врачи оказывают всю необходимую помощь пациентам.Врачи оказывают всю необходимую помощь пациентам.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 18 апреля 2020 года, по данным оперативного штаба Новойсибирской области, составило 76 человек. Двоих из них врачам спасти, увы, не удалось.

Накануне в пятницу опасное заболевание было выявлено у 12 человек. По данным правительства Новосибирской области, в реанимации находятся четыре человека. Один из пациентов находится в крайне тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ.

Среди детей по-прежнему нет ни одного заболевшего коронавирусом. В детской больнице №3 находятся 24 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных тестов на опасное заболевание у них нет.

По данным оперативного штаба, в Новосибирской области 1743 человека находятся дома под медицинским наблюдением. Для 9804 жителей региона двухнедельный карантин завершен.

Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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