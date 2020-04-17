Отец чиновницы привез коронавирус из Новосибирска в село: в городе он проходил врачей после операции на сердце

Плохая новость пришла из райцентра Убинское Новосибирской области: опасная инфекция – коронавирус – добралась и до них.

- 17 апреля диагноз официально подтвержден у жителя Убинского района, - пояснили корреспондентам КП-Новосибирск в минздраве Новосибирской области. – Он госпитализирован в новосибирскую инфекционную больницу №1.

Глава Убинского района Олег Конюк тут же отдал распоряжение:

- Убинские школы №1 и №2 переходят вновь на дистанционное обучение детей с 1 по 11 классы. Также призываю ограничить посещение гражданами мест захоронения, кроме случаев погребения умершего.

Как зараза могла проникнуть в село, которое находится в 229 километрах от Новосибирска, выясняли корреспонденты КП-Новосибирск.

«ПЕРЕНЕС ОПЕРАЦИЮ НА СЕРДЦЕ»

Село Убинское – одно из крупнейших в области: живут там 6420 человек. Как и в любой деревне, новости там разносятся быстро: вот и кто именно заболел, знают многие.

- Это отец сотрудницы местного сельсовета, - говорят односельчане.

Местные сейчас сильно переживают: в сельсовет ежедневно приходят сотни людей, и если дочка больного коронавирусом была тоже заражена, шанс подхватить инфекцию очень велик.

Корреспонденты КП-Новосибирск попытались связаться с дочкой больного, но она общаться не стала. Родные пожилого сибиряка тоже не были особо словоохотливыми.

- Он перенёс операцию на сердце, что сейчас будет – неизвестно, - переживают близкие.

«ЗАРАЗУ ПРИВЕЗ ИЗ НОВОСИБИРСКА»

А вот в самом сельсовете, где работает дочка заболевшего, ее коллеги оказались куда словоохотливее.

- У отца нашей сотрудницы – больное сердце. Год назад у него была операция, и в начале апреля он ездил в Новосибирск на плановый осмотр, - рассказали КП-Новосибирск в Убинском сельсовете. – После этой поездки он и заболел: подцепить заразу, кроме Новосибирска, ему было негде…

- А ваша коллега как себя чувствует?

- С ней все в порядке. Она говорит, что с отцом не успела увидеться после того, как он из Новосибирска вернулся. То есть не контактировала с ним и вирус передаться не мог. Госпитализировали только ее папу.

- Сотрудников сельсовета после этой истории осмотрели врачи? Вы с их разрешения на работе?

- Ой, вам с этими вопросами к главе, но он сейчас на комиссии, - на этом разговор закончился.

Ладно, если глава сельсовета на комиссии, то есть официально работает, обратимся в районную администрацию за разъяснениями. Почему работников сельсовета не проверили, если родственник одной из сотрудниц болен?

- Пишите запрос, - коротко ответили там корреспондентам КП-Новосибирск.

Так мы и написали, и обязательно опубликуем ответ.

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