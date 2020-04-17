В аппарате полпреда СФО состоялось совещание по вопросам подготовки электросетевого комплекса к предстоящему отопительному сезону

В ходе заседания особенно внимательно были рассмотрены проблемы и задачи по обеспечению безопасного прохождения предстоящего отопительного сезона в условиях распространения на территории округа новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти субъектов Федерации и руководители крупнейших энергетических компаний округа. От акционерного общества «Региональные электрические сети» на совещании присутствовала генеральный директор компании Яна Николаевна Балан, которая представила вниманию собравшихся краткий доклад о ходе подготовки предприятия к прохождению ОЗП 2020/21 года.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Яна Николаевна отметила, что, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в регионе, в АО «РЭС» все подготовительные работы проводятся в штатном режиме. В частности, она обратила внимание, что основная часть закупочных процедур по приобретению всех необходимых материалов, оборудования и комплектующих для успешной подготовки к прохождению предстоящего отопительного сезона были проведены Обществом еще в 2019 году, а их поставка осуществляется в плановом режиме с начала 2020 года. Кроме того, АО «РЭС» достигло с поставщиками договоренности о гарантированных поставках товарно-материальных ценностей, предназначенных для успешного прохождения ОЗП 2020/21 года, спланированных на третий квартал 2020 года. Это особенно важно в условиях сложной экономической ситуации.

В свою очередь полпред поставил задачу выполнить запланированные инвестиционные и ремонтные программы, несмотря на возможное ухудшение финансово-экономических показателей деятельности электросетевых предприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Он отметил, что эти программы можно скорректировать, но корректировки не должны повлиять на уровень энергобезопасности регионов.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Кроме того, одним из ключевых вопросов, затронутых в ходе совещания, стала проблема эксплуатации бесхозяйных объектов. Полпред подчеркнул, что в целях исключения рисков нарушения бесперебойной передачи электроэнергии потребителям органы власти должны инициировать передачу таких объектов наиболее эффективным сетевым компаниям.

Со своей стороны АО «РЭС» ведет активную работу по консолидации объектов электросетевого хозяйства на территории Новосибирской области. Компания готова рассматривать заявки о принятии энергообъектов от любых собственников участка электросети или даже отдельной электроустановки, от физических и юридических лиц. Основной целью этой работы является обеспечение высоких стандартов качества и надежности энергоснабжения потребителей, а также развитие электросетевого комплекса региона.

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