Перенос Парада Победы 2020 в Новосибирске: какого числа пройдёт и почему переносят

В четверг, 16 апреля, стало известна, что перенос Парада Победы 2020 в Новосибирске все-таки состоится. О том, что 9 мая парады не будут проходить по всей стране, заявил президент: причина тому - вспышка коронавируса.

- Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям, - передает kp.ru слова Владимира Путина.

В Центральном военном округе дату, когда состоится состоится парад в Новосибирске, пока не называют. Однако официальное заявление будет сделано в ближайшие дни.