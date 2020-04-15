Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 16 апреля 2020 года составило 53 человека
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 16 апреля 2020 года, по данным оперативного штаба, составляет 53 человека.
В реанимации городской инфекционной больницы находится один пациент в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ. Другого пациента - 68-летнего новосибирца - спасти не удалось.
Двое жителей Новосибирска, у которых был обнаружен коронавирус, выздоровели и были выписаны из больницы. Общее количество выписанных после болезни пациентов увеличилось до 14 человек.
Четверых детей, поступивших в больницу с признаками ОРВИ, выписали домой. В детской больнице №3 сейчас находятся 19 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.
Еще 1657 человек находятся дома под медицинским наблюдением. Для 9588 жителей региона двухнедельный карантин завершен.
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