2020-04-15T21:17:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 16 апреля 2020 года составило 53 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 16 апреля 2020 года
Никита МАНЬКО
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В аэропорту всех прилетевших проверяют медики.В аэропорту всех прилетевших проверяют медики.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 16 апреля 2020 года, по данным оперативного штаба, составляет 53 человека.

В реанимации городской инфекционной больницы находится один пациент в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ. Другого пациента - 68-летнего новосибирца - спасти не удалось.

Двое жителей Новосибирска, у которых был обнаружен коронавирус, выздоровели и были выписаны из больницы. Общее количество выписанных после болезни пациентов увеличилось до 14 человек.

Четверых детей, поступивших в больницу с признаками ОРВИ, выписали домой. В детской больнице №3 сейчас находятся 19 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

Еще 1657 человек находятся дома под медицинским наблюдением. Для 9588 жителей региона двухнедельный карантин завершен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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