Это вам не селфи: новосибирский фотограф делает крутые кадры девушек на карантине по смартфону

Фотограф Влада Ипатьева может провести съемку в любой точке мира, не выходя из дома. Для этого девушке нужно всего три вещи: модель, телефон и приложение Face Time. С помощью веб-камеры на мобильном Влада фотографирует всех желающих. Сибирячка рассказала, как ей пришла в голову эта идея, сколько стоит съемка и как получить кадр для «Инстаграма», не вставая с кровати.

Владе Ипатьевой 22 года, 8 из них девушка фотографирует. Несколько лет назад она переехала в Москву. Все шло как по маслу, но коронавирус добрался до столицы. Из-за карантина люди стали отменять запись на фотосъемку. Влада не растерялась и нашла выход: проводит фотосессии, не выходя из квартиры.

Для начала Влада созванивается с моделью, и та показывает комнату, где будет проходить съемка. Влада своим профессиональным взглядом выбирает удачные места, смотрит, где и как будет лучше падать свет.

Влада подсказывает моделям позы. Фото: instagram.com/ipatyevaphoto

- Эту идею я подсмотрела у итальянского фотографа. Решила тоже попробовать. 31 марта созвонилась со знакомой, и мы решили сделать тестовую съемку, - рассказала КП-Новосибирск Влада.

За такую съемку девушка берет чисто символические деньги - 500 рублей. Влада надеется, что скоро желающих опробовать новинку станет больше, тогда и цену можно поднимать. Пока что сибирячка отщелкала на вебку около 15 девушек.

- Это более трудоемкий процесс, чем работа с камерой на улице или в студии. С одной стороны, все как обычно: мы с моделью продумываем образ, одежду, варианты макияжа и укладки. С другой стороны, ты не видишь своими глазами общий план, какие-то детали, не можешь оценить все возможности, - описывает девушка.

На обработку кадров уходит час. Фото: instagram.com/ipatyevaphoto.

Следующий этап - выбор наряда. Модель предлагает варианты одежды, Влада оценивает, подойдет ли этот образ к выбранному месту фотосъемки.

- Потом мы созваниваемся с девушкой и начинаем творить. Телефон всегда должен стоять на устойчивой поверхности - в руках его никто не держит. Я начинаю подсказывать позы, как лучше повернуться или сесть, - говорит фотограф. - Иногда девушки сами случайно находят выгодное положение.

Снимок делается с помощью скриншота. Влада просит модель, чтобы та замерла, и щелкает по кнопке телефона. Обработка занимает около двух часов. Выходит около 150 кадров, но Влада отдает только удачные - обычно их получается около шести.

Локация для съемки - комната в квартире. Фото: instagram.com/ipatyevaphoto.

- В удаленной работе есть большой плюс: я могу фотографировать в любом уголке мира. Недавно мне подруга из Чехии звонила, я для нее съемку организовала. Круто, что есть возможность расширить географию снимков, - находит позитивные моменты в ситуации Влада.

Минус дистанционной работы: нет прямого контакта с моделью. Бывает сложно объяснить девушке, как ей встать, чтобы она выглядела стройнее, или как свет направить, чтобы не было бликов и пересветов.

- Несмотря на все трудности, я хочу, чтобы такой вид съемки развивался и дальше. Это прекрасная возможность сотрудничества на расстоянии. Когда пандемия пройдет, буду работать в двух направлениях, - добавляет фотограф.

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