Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 17 апреля 2020 года: перенесли Парад Победы, достраивают госпиталь

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 17 апреля 2020 года таковы: опасный диагноз подтвердился у 64 человек.

Врачи за минувшие сутки зарегистрировали 11 новых случаев заражения коронавирусом за сутки в регионе. Пока неизвестно, как семь новых зараженных подхватили болезнь — они не контактировали с больными и никуда не выезжали из города. Остальные четверо — это знакомые и родственники уже зараженных вирусом людей.

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ

В селе Убинское выявили первого зараженного коронавирусом — его госпитализировали в Новосибирск. Для сельских районов региона это первый случай заражения, ранее больных обнаруживали только в Новосибирске и его городах-спутниках. Теперь школы Убинского переводят на дистанционное обучение, а кладбища закрывают для посещения.

ПЕРЕНЕСЛИ ПАРАД ПОБЕДЫ

Вспышка коронавируса внесла свои коррективы в празднование Дня Победы: парад Победы 2020 в Новосибирске 9 мая не состоится, из-за эпидемии его пришлось перенести. Также перенесли и акцию Бессмерный полк 2020 в Новосибирске.

ВОЕННЫЕ ДОСТРАИВАЮТ ГОСПИТАЛЬ

В Новосибирске скоро появится новый госпиталь для больных коронавирусом — его круглосуточно строят в Октябрьском районе. Военные сообщили, что строители закончили каркас здания и завершают отделку и прокладку вентиляции, наготове стоит оборудование для диагностики и лечения. Многофункциональный центр Минообороны рассчитан на 160 коек и будет принимать как военных, так и гражданских.

ЗАКРЫЛИ РЫНКИ

В Новосибирской области закрыли продуктовые рынки, а также рынки промышленных товаров. Запрет на торговлю будет действовать до 30 апреля, но он не касается рынков в селах, если их население не превышает 23 тысяч человек. Одновременно с рынками закрыты для посещения церкви и кладбища.

ЗАРАБОТАЛ НА ШТРАФ

Директор интернет-кафе рискнул открыть заведение в период самоизоляции и получил штраф в 50 тысяч рублей. Железнодорожный суд Новосибирска также постановил закрыть интернет-кафе для посещения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

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