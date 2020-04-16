2020-04-16T21:57:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 17 апреля 2020 года составило 64 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 17 апреля 2020 года
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Пациентов доставляют в инфекционную больницу.Пациентов доставляют в инфекционную больницу.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 17 апреля 2020 года, по данным оперативно штаба, сотавило 64 человек. За прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 11 человек.

Количество выздоровевших за минувшие сутки остается прежним: с начала вспышки от коронавируса вылечились 16 человек.

Среди детей по-прежнему нет ни одного заболевшего коронавирусом. В детской больнице №3 находятся 19 детей с подозрением на COVID-19. Дети попадают туда с признаками ОРВИ, но положительных результатов теста на коронавирус у них не было.

По данным оперативного штаба, в Новосибирской области 1628 человек находятся дома под медицинским наблюдением. Для 9701 жителя региона двухнедельный карантин завершен.

Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Вирусолог Сергей Нетесов о пике заболеваемости коронавирусом: «Чем теплее, тем жизнь вируса короче»

Молекулярный биолог, завлабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН считает, что весеннее тепло может ударить по вирусу, но пик заболеваемости коронавирусом – еще впереди (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Самоизолируйтесь до лета: глава Башкирии продлил особый режим еще на месяц
«Что значит убыточно!?»: Мишустин раскритиковал выполнение программы кредитования под 0%
Ребенка из многодетной семьи нашли мертвым в доме: рядом с ним лежал странный рисунок
Касается и регионов: президент перенес Парад Победы на более поздний срок
Дотанцевались: в Новосибирске ночной клуб оштрафовали за нарушение самоизоляции
В Новосибирске семейная пара пыталась сбежать из самоизоляции в Магадан
Штрафы растут? В Бердске нарушителя самоизоляции наказали на 2 тысячи рублей
Вдоль улицы Владимировской обустроят велосипедную дорожку
Пять новых детских садов откроются в Новосибирске к 1 сентября
Выплаты врачам из-за коронавируса: медики получат до 80 тысяч рублей
Изолятор для бригад: какие меры безопасности ввели на строительных площадках
Волонтеры ищут парня, у которого не хватает верхних зубов