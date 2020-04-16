Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Новосибирске: какого числа пройдёт и почему переносят

Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Новосибирске все-таки произойдет: об этом заявили организаторы шествия в столице Сибири. Причина тому - вспышка коронавируса: только в Новосибирске диагноз подтвержен уже у 64 человек.

- В такой ситуации мы предлагаем сибирякам 9 мая провести акцию в режиме онлайны: пишите в соцсетях посты о ваших близких, прошедших войну, с хештегами #бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020. Ваш пост автоматически попадет на сайт moypolk.ru, - рассказала КП-Новосибирск координатор акции «Бессмертный полк» в Новосибирске Анастасия Панфилова. - Также можно на своей страничке поставить аватарку с журавликом или просто фото родного человека, оказавшегося на фронте.

Когда же состоится само шествие, на данный момент неизвестно.