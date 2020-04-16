2020-04-16T20:16:18+03:00
Общество

Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Новосибирске: какого числа пройдёт и почему переносят

Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Городе: организаторы объяснили, почему шествия не будет 9 мая, и какая есть альтернатива
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Акцию перенесли из-за коронавируса.Акцию перенесли из-за коронавируса.
Изменить размер текста:

Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Новосибирске все-таки произойдет: об этом заявили организаторы шествия в столице Сибири. Причина тому - вспышка коронавируса: только в Новосибирске диагноз подтвержен уже у 64 человек.

- В такой ситуации мы предлагаем сибирякам 9 мая провести акцию в режиме онлайны: пишите в соцсетях посты о ваших близких, прошедших войну, с хештегами #бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020. Ваш пост автоматически попадет на сайт moypolk.ru, - рассказала КП-Новосибирск координатор акции «Бессмертный полк» в Новосибирске Анастасия Панфилова. - Также можно на своей страничке поставить аватарку с журавликом или просто фото родного человека, оказавшегося на фронте.

Когда же состоится само шествие, на данный момент неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «День Победы в Новосибирске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Самоизолируйтесь до лета: глава Башкирии продлил особый режим еще на месяц
«Что значит убыточно!?»: Мишустин раскритиковал выполнение программы кредитования под 0%
Ребенка из многодетной семьи нашли мертвым в доме: рядом с ним лежал странный рисунок
Касается и регионов: президент перенес Парад Победы на более поздний срок
Дотанцевались: в Новосибирске ночной клуб оштрафовали за нарушение самоизоляции
В Новосибирске семейная пара пыталась сбежать из самоизоляции в Магадан
Штрафы растут? В Бердске нарушителя самоизоляции наказали на 2 тысячи рублей
Вдоль улицы Владимировской обустроят велосипедную дорожку
Пять новых детских садов откроются в Новосибирске к 1 сентября
Выплаты врачам из-за коронавируса: медики получат до 80 тысяч рублей
Изолятор для бригад: какие меры безопасности ввели на строительных площадках
Волонтеры ищут парня, у которого не хватает верхних зубов