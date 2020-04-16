«Налегайте на яйца и орехи»: какие продукты есть, чтобы не набрать вес

Какие продукты есть, чтобы не набрать вес - важный вопрос, который волнует новосибирцев во время самоизоляции. Гречка и консервы не помогут повысить иммунитет, а вот для того чтобы набрать лишние кило – условия идеальные. Как выбрать правильное питание для борьбы с коронавирусом рассказала «КП-Новосибирск» главный врач-диетолог Новосибирской области Оксана Герасименко.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ НА САМОИЗОЛЯЦИИ

С 30 марта в Новосибирской области действует режим самоизоляции — большинству граждан рекомендовано оставаться дома, разрешается выйти в ближайший магазин или аптеку, при чем не дальше 100 метров от дома. Врачи уверены - в такой период особенно важно правильно и полезно питаться.

— Питание — это важная составляющая жизнедеятельности организма, особенно в весенний период, в условиях снижения иммунитета и вынужденной самоизоляции. Особенно важен режим для и планирование рациона заранее,- рассказал «КП-Новосибирск» главный врач-диетолог Новосибирской области Оксана Герасименко.

КАК ПОМЕНЯТЬ ПИТАНИЕ НА САМОИЗОЛЯЦИИ

1. Отрегулировать сон

Чтобы не располнеть в период самоизоляции, нужно сохранить режим дня — стараться есть три раза в день, не допускать поздних завтраков и ужинов. Можно перенести время завтрака на час вперед, не более. Обед сдвинуть на 2 часа, а ужин заменить перекусом, сократив порции и поменяв состав блюд. В любом случае, нужно составить расписание приема пищи и придерживаться его.

2. Продумывать меню заранее

Самоизоляция — это шанс разобраться, что вы едите и в каком количестве. Есть время, чтобы запланировать покупку продуктов и сам рацион — необходимо постепенно заменять мучное и углеводы сезонными овощами и фруктами. Подойдут замороженные продукты, но грамотно приготовленные и без добавления сахара.

3. Пить больше воды и меньше кофе

Для поддержания водного режима — утром натощак следует выпивать стакан теплой или горячей воды, а в течение дня поддерживать водный баланс в организме. Например, сварить компот из замороженных ягод. Полезно заваривать имбирь, или шиповник, но не добавлять сахар и не использовать сиропы. Сахар лучше заменить на мед, если у вас нет аллергии на этот продукт. Также стоит ограничить потребление кофеина.

4. Контролировать свой вес

В период самоизоляции важным инструментом становятся весы — взвешиваться необходимо всем, как минимум раз в неделю. Если за неделю вы набрали 500-800 граммов и больше — нужно внимательно проанализировать свой рацион и понять, что какие-то продукты необходимо ограничить. Скорее всего, есть излишки мучного, либо сладкого, либо очень жирные блюда.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ НУЖНО ЕСТЬ

Крупы - источник углеводов. Основу рациона в период самоизоляции должны составить каши из цельнозерновых круп. В качестве источника белка подойдет нежирное мясо птицы — филе курицы или индейки. Полезно получать белок из кедровых орехов и куриных яиц. Также подойдет нежирный творог. Источником жирных кислот могут стать нерафинированные масла — подсолнечное, оливковое, льняное. Однако стоит избегать жарки в масле — достаточно одной столовой ложки масла в день. Нежирное молоко, кефир, простокваша и сметана станут хорошим подспорьем для усвоения круп, овощей и белковой пищи. Однако стоит избегать потребления сливочного масла. Для иммунитета — апельсины, морковь и зелень. Витамин С — наиболее известный антиоксидант, повышающий иммунитет организма. Витамина С сейчас много в составе цитрусовых — лимоны, грейпфрукты, апельсины.

Не стоит пренебрегать овощами и зеленью: черемша, шпинат, петрушка содержат достаточно антиоксидантов. Также нужно есть морковь, брокколи, красный перец. Использование разноцветных овощей и зелени не только улучшат здоровье, но и окажут антидепрессивный эффект.

Витамин Е также очень важен для поддержания высокого уровня иммунитета. Его необходимо получать из орехов, растительных масел, авокадо, цельно зернового хлеба. Витамин А — позволяет поддержать здоровый цвет кожи, волос и хорошее зрение. Витамина Е и витамина А также достаточно в яичных желтках. Очень эффективны продукты, содержащие цинк. Сответственно, это орехи и морепродукты. Поэтому гость орехов с утра во время завтрака —полезная привычка.

КАК НЕ РАСПОЛНЕТЬ НА САМОИЗОЛЯЦИИ

1. Не сидеть на месте, пока все дома

Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует поддерживать физическую активность даже в небольших помещениях — ходить по периметру комнаты, маршировать на месте и не сидеть, разговаривая по телефону.

2. Беседовать на ходу

Во время беседы с членами семьи или по мобильному телефону лучше ходить по дому или хотя бы просто стоять. Обязательно делать зарядку утром продолжительностью не менее часа. Помимо этого можно заниматься уборкой, танцевать под приятную ритмичную музыку.

3. Чаще мыть полы и окна

Для поддержания сил организма очень важен водный режим и влажность воздуха в помещении. Составьте график проветриваний квартиры, по возможности используйте увлажнители воздуха или просто пульверизаторы с холодной водой. Чаще делайте влажную уборку мебели, окон и полов.

- В целом, только сбалансированность питания и разнообразие рациона поможет не только сохранить фигуру, но и не испытывать дефицита питательных веществ и витаминов, которые стоят на страже нашего иммунитета, — сообщила «КП-Новосибирск» главный диетолог Новосибирской области Оксана Герасименко. — Особенно это важно в период эпидемии коронавирус

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Об этом сообщили в оперштабе областного правительства (подробнее).