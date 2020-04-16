Он полностью деревянный: сибиряки реконструировали истребитель военного времени по технологии «папье-маше»

Новосибирские инженеры НГТУ и сотрудники фирмы «Авиареставрация» впервые реконструировали истребитель времен Второй мировой войны Ла-5. В конструкции всего несколько деталей из металла. Все остальное сделано из дерева. Инженеры рассказали, сколько времени ушло на сборку, из какого дерева самолет и куда его отправят теперь.

Истребитель Ла-5 отличается от своих собратьев. Разработка 1942 года с виду напоминает макет - сделана из березы! Почему же боевой самолет выполнен из дерева? В военное время металл, а тем более легкий алюминий были в большом дефиците. В Советском Союзе тогда не было открытых месторождений этого металла. Вот наши авиаконструкторы и собирали технику из чего могли. Разработкой Ла-5 занимался авиаконструктор Семен Лавочкин.

- В этом самолете стоит двигатель АШ-82. В то время на истребители ставили другие движки, но выбирать не приходилось: что было доступным, то и пускали в дело. Благодаря этому двигателю смогли уменьшить диаметр мотора самолета, - рассказал КП-Новосибирск Владимир Бернс, доктор технических наук, профессор, генеральный директор «Авиареставрации».

Заказ собрать легендарный Ла-5 поступил от музея из города Верхняя Пышма. Сказано - сделано. По словам Владимира, реконструкция истребителя стала хорошей возможностью обкатать новое поколение сотрудников, которые пришли в мастерскую.

- Мы начали собирать самолет с нуля, ведь за 75 лет ни одна деревянная деталь не сохранилась. У нас было около 15 гигабайт информации об этой модели. Нашли чертежи и приступили к работе. Самое первое, что сделали, - силовой каркас. Он полностью состоит из дерева, - объясняет Владимир.

Самолет собирали около года. Фото: пресс-центр НГТУ.

Инженерам пришлось самим выклеивать из березового шпона корпус самолета. Технология напоминает папье-маше. Чтобы фюзеляж был крепким, пришлось склеивать до шести слоев березового шпона. Кстати, клей для этого использовали наш, отечественный К-153, его используют для изделий электротехнического назначения.

На реконструкцию истребителя у инженеров ушел год.

- Для создания самолета мы использовали сибирскую сосну и березу. Из них состоит 80% конструкции. Оставшиеся 20% - конструкционная сталь хромансиль. Она включает в себя хром, марганец и кремний, - описывает самолет профессор.

Из металла в самолете выполнены двигатель, шасси, отсек вооружения, где находятся две пушки, полностью - кабина летчика, хвостовое колесо. Зачем пушки? Самолет использовали в военное время, а инженерам нужно было создать точную копию.

- Самолет создан не для полета. Ему для этого не хватает главного рабочего элемента, - говорит Владимир Бернс. - Двигатель - настоящий, но непригодный к работе. Его достали из болота, в котором он пролежал 73 года. Если поставить нормальный, то можно взлететь.

Свеженький Ла-5 отправится к своим заказчикам - в музей в Верхнюю Пышму - на поезде. Однако из-за коронавируса сроки отправки неизвестны.

- Мы предполагали, что отправим самолет в конце апреля. Сейчас вынуждены из-за ситуации в стране задержать доставку. Если все уляжется к концу этого месяца, то уже в мае сможем доставить экспонат, - предполагает Владимир.

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