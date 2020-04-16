2020-04-16T08:54:18+03:00
Отношения между мужчиной и женщиной

Четвероногие свахи: корги и бигль помогли двум одиноким сибирякам сыграть свадьбу

История новосибирской пары началась с обычной прогулки с собаками, а закончилась семейной жизнью
Анна ПАШАГИНА
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Евгения и Роман познакомились зимой. Фото: Мария КОРЯКОВАЕвгения и Роман познакомились зимой. Фото: Мария КОРЯКОВА
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Евгения и Роман Червинские женаты несколько месяцев. Свадьба как у всех - белое платье, огромный торт, но вот история знакомства необычная - познакомили молодых людей собаки. Даже первое свидание было на прогулке с четвероногими. Евгения рассказала, как «коржик» познакомил ее с будущим мужем.

ДОРОЖКИ СОГЛИСЬ В ЗООМАГАЗИНЕ

Корги, или, как его ласково называет хозяйка, «коржик» по кличке Бостон появился в жизни сибирячки Евгении три года назад. Приехал из краснодарского питомника в суровую Сибирь.

- Это был подарок мне на день рождения. Я давно мечтала о собаке, вот родители и решили подарить. Я тогда на четвертом курсе училась, - рассказала КП-Новосибирск Евгения. - С тех пор мы с ним не расстаемся. Бостон немного избалованный.

Бостон появился в жизни девушки три года назад. Фото: личный архив.

Бостон появился в жизни девушки три года назад. Фото: личный архив.

Евгения любит гулять со своим питомцем. Всегда ходила в один и тот же зоомагазин, как и ее будущий муж Роман, покупала там вкусняшки любимцу. Кто бы знал, что именно собаки устроят личную жизнь хозяев.

- Мы с Бостоном пришли в магазин за кормом, а продавцы давай моего песика нахваливать, - вспоминает Евгения. - Говорили, какой он у меня красивый. Предложили сфотографироваться наудачу - если мой питомец понравится хозяевам магазина, то снимок опубликуют в журнале. Я согласилась. В результате до журнала фото не дошло, но его выложили в «Инстаграме» магазина.

Именно там другой собачник и покупатель корма Роман обратил внимание на милого корги, а потом заинтересовался и хозяйкой. Быстро нашел ее профиль и написал: «Привет! Как дела?» Парень активно интересовался породой, ее особенностями. Евгении показалось, собака заинтересовала будущего мужа больше, чем она сама.

После первого свидания влюбленные друг с другом не расставались. Фото: Мария КОРЯКОВА.

После первого свидания влюбленные друг с другом не расставались. Фото: Мария КОРЯКОВА.

СВИДАНИЕ НА ПОВОДКЕ

- Я помню, что на первое свидание он позвал меня погулять в парке с нашими собаками. У него бигль по кличке Лудо. Я согласилась, - говорит Евгения.

Так и встретились Роман с Евгенией. Собаки тоже познакомились, но в отличие от своих хозяев большой заинтересованности друг к другу не проявили.

- Вторая встреча прошла уже без наших четвероногих. Но в целом почти всегда наше общение проходило в компании собак, - признается девушка.

Бостон и Лудо прекрасно уживаются вместе. Фото: личный архив.

Бостон и Лудо прекрасно уживаются вместе. Фото: личный архив.

Роман очень полюбил Евгению, да и собаки сдружились. Когда поехали на отдых, парень решился на предложение руки и сердца.

- Свадьба у нас была зимой, в феврале. Мы хотели и собак наших на фотосессию взять, но не получилось. День был расписан по минутам, - объясняет Евгения.

Теперь молодожены живут дружно вместе со своими четвероногими друзьями. Бостон и Лудо не ревнуют хозяев. Да и зачем? Ведь внимания к каждому питомцу стало в два раза больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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