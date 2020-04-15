Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 16 апреля 2020 года: в минздраве прокомментировали очереди из скорых у инфекционки

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 16 апреля 2020 года таковы: с начала вспышки опасная болезнь выявлена уже у 53 сибиряков.

Сейчас на лечении в городской инфекционной больнице №1 находятся 40 человек. Всего с подозрением на коронавирус было госпитализировано 114 пациентов с подозрением на коронавирус, включая пациентов с положительным тестом.

СОТНИ ЗАПРАВЛЕННЫХ КОЕК

В Новосибирске открыли новый госпиталь для больных коронавирусом, он готов принять 642 человека. Проект реализовали на базе городской больницы №11, а ее функции передали Новосибирской областной больнице. В госпитале будут оказывать помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19, и это первая такая больница на левом берегу Новосибирска.

ОЧЕРЕДИ ИЗ СКОРЫХ

Новосибирцы заметили очереди из «скорых» возле инфекционной больницы, несмотря на относительно невысокую заболеваемость. В региональном минздраве объяснили, что это временно — врачи особое внимание оказывают больным с пневмонией, так как именно она дает самые тяжелые последствия при коронавирусе.

- То, что сейчас видят люди, когда подъезжают это именно изменение нашей тактики по отношению к внебольночной пневмонии, там где мы подозреваем коронавирус, - объяснил Константин Хальзов.

ГРЕЧКА И ВОДКА ПОДОРОЖАЛИ

Гречка и водка рекордно подорожали в Новосибирске, об этом говорят статистики. Крупа поднялась в цене на 9,5%, а популярный спиртной напиток — на 8%. Цены на популярные средства для повышения иммунитета также взлетели вверх: лимоны стали дороже на 13%, чеснок подорожал на 12,3%,

КЛАДБИЩА ЗАКРЫЛИ

Новосибирцы не смогут навестить умерших родственников в ближайшие две недели — власти закрыли доступ на кладбища до 30 апреля. Но провести похороны никто не помешает — допустимо участие вдов и вдовцов, родственников — как близких, так и дальних, опекунов и законных представителей.

ДОИГРАЛИСЬ И НЕ СОХРАНИЛИСЬ

Владельцы компьютерного клуба на улице Челюскинцев не хотели закрываться в период самоизоляции — и получили весомый штраф. Железнодорожный районный суд закрыл заведение и постановил заплатить 50 тысяч рублей. К тому же, в клубе собирались не кибертспортсмены, а любители азартных игр и онлайн-казино.

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