Таксист, который не вывозит: мигрант готов отдать почку своему племяннику, но на операцию нужно еще 1,5 миллиона

Хасану Охназарову 43 года, он переехал в Новосибирск из Таджикистана лет 20 назад. Живет в Первомайке, снимает квартиру, какой-то определенной цели в жизни не было. Перебрался в другую страну - лишь бы работу найти. Но два года назад позвонил родной брат: «Хасан, спаси сына. В Душанбе врачи говорят: ему осталось жить два месяца». Ребенка отправили в Новосибирск. С тех пор жизнь дядюшки превратилась в гонку за жизнь мальчика.

«НЕПРАВИЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ»

Мальчик Фируз родился в Душанбе в многодетной семье. В возрасте 10 лет начались проблемы со здоровьем. Однажды обмочился в постели - родители повели в больницу. Начались обследования, и у ребенка обнаружили врожденную патологию мочевыводящей системы.

Как говорит дядя Хасан, врачи сделали несколько операций. В результате напрямую соединили мочевой пузырь и почку. Мочиться ребенок мог только через трубочки - катетеры, которые выходят на уровне почек. Все это давало свои осложнения. Однажды врачи из Таджикистана сказали родителям: «Забирайте ребенка, ничего сделать больше не можем. Ему осталось жить два месяца». Родители и дядя считают, что мальчику сделали неправильную операцию - только осложнили течение болезни.

Врачи вывели катетеры напрямую из почек. Фото: предоставлено Хасаном ОХНАЗАРОВЫМ.

- Так мне передал родной брат в телефонном разговоре. Мы решили, что в России медицина лучше. Брат просил забрать ребенка сюда, в Новосибирск. Надеялись, что здесь ему помогут и Фируз будет жить, - вспоминает тот разговор Хасан.

Мальчика отправили в Новосибирск на самолете, здесь его наблюдают в детской клинической больнице № 1 на улице Вертковской. Обследование, наблюдение, стационар для ребенка - платные, ведь у него нет российского гражданства.

Дядя пытался оформить для Фируза гражданство, даже нашел юристов, заплатил им 45 тысяч рублей, но те пропали. У самого Хасана российский паспорт есть.

«НУЖНА ПЕРЕСАДКА»

Новосибирских врачей Хасан Охназаров уважает - говорит, они очень хорошие. Верит им, но не знает уже, где брать деньги на лечение.

Врачи поставили мальчику диагноз «уретерогидронефроз с двух сторон 4-й степени со сниженной функцией почек». В документах также сказано, что ребенок поступил после множества операций, у него хронический пиелонефрит (воспалительный процесс), анемия средней степени тяжести. Рекомендация - пересадка почек. Все документы в редакции есть.

- Пересадка почек стоит очень дорого, делается в четыре этапа вместе с обследованиями. В итоге нужно около 1,5 миллиона рублей. Таких денег у меня нет, - устал уже переживать Хасан.

Родители ребенка деньгами помочь не могут. Отец мальчика пытался найти работу в России, но не получилось.

- Я готов стать донором для племянника. Отдам ему одну почку. Ему - одна, мне - одна, проживем… Только на что делать? - вздыхает Хасан.

Врачи рекомендуют пересадку почек. Фото: предоставлено Хасаном ОХНАЗАРОВЫМ.

«ТАКСУЮ, БЕРУ КРЕДИТЫ»

При этом несколько раз в неделю мальчику надо ставить специальные уколы - они нужны, чтобы почки не отказали совсем. Один укол стоит 8300 рублей. На несколько денег не найти, дядя старается поставить хотя бы один укол.

- Я таксистом работаю. Раньше мог еще более-менее зарабатывать. На все, конечно, все равно не хватало, ведь мальчика надо периодически в стационар класть, а на это нужны деньги. Сейчас он дома, я сам ухаживаю за ним. Чтобы следить за чистотой, мы используем памперсы. Их тоже много надо, стоят дорого. Сейчас из-за коронавируса заказов почти нет, за одну поездку мне платят чуть больше 100 рублей. Очень мало. А ведь еще за съемную квартиру надо платить, - объясняет мужчина.

Чтобы как-то справиться с постоянной нехваткой денег, Хасан начал брать кредиты. Сейчас у него около 10 займов, мужчина прикидывает - должен уже больше 700 тысяч рублей.

Где и у кого просить помощи, Хасан уже не знает.

- Я писал президенту в Таджикистан, сначала вроде бы хотели помочь, но денег не дали. Я в благотворительные фонды обращался, там тоже нам не помогают. Видимо, из-за гражданства. А домой, на родину, отправлять племянника не хочу, ведь там уже сказали: выход один - смерть, - говорит Хасан.

Сейчас добрый дядя пишет блогерам, просит помощи в комментариях под их роликами на YouTube. Пока никто не откликнулся…

Уважаемые читатели, если вы хотите помочь Хасану, свяжитесь с ним по телефону 8-903-999-59-07.