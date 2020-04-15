«Пусть на крыльцо вынесут иконки»: православные активисты призвали открыть храмы на Пасху

Коронавирус впервые изменил традиции празднования Пасхи среди православных верующих в Новосибирске. Вчера пресс-служба Новосибирской митрополии РПЦ выпустила сообщение о закрытии храмов на время празднования Страстной седмицы - с 13 по 19 апреля, а также Пасхи - 19 апреля. Церковные службы состоятся, но прихожан на них не пустят. В церквях будут находится только священники и духовенств

БОЛЕЕ 450 ЧЕЛОВЕК ПОДПИСАЛИ ПЕТИЦИЮ

- В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Новосибирске и Новосибирской области главным государственным санитарным врачом по Новосибирской области временно приостановлено посещение гражданами территорий, зданий, строений и сооружений (помещений в них), принадлежащих Новосибирской епархии Русской православной церкви, - сказано на сайте Новосибирской митрополии.

Еще четыре дня назад власти предполагали, что празднование Пасхи в храмах все-таки допустимо. Нет, массово народ туда не зазывали. Но и говорили, что чинить препятствий для прихожан не будут. Однако статистика по коронавирусным больным, видимо, заставила изменить решение. Это вызвало недовольство группы православных активистов. На сайте change.org общественники создали онлайн-петицию, за сутки ее подписали более 450 человек.

- Христианин, следуя велению совести, может не исполнить повеления власти, понуждающего к тяжкому греху, - категоричны создатели петиции, в которой просят открыть храмы.

Создатели петиции обращают внимание: вон, парикмахерским и салонам красоты разрешили работать - и ничего. С другой стороны, на празднике в храме народу в 100 раз больше, чем в самой популярной парикмахерской, а значит, и возможность подхватить инфекцию в разы выше.

«ДАВАЙТЕ РАСЧЕРТИМ ТЕРРИТОРИЮ ВОЗЛЕ ХРАМОВ»

Православные активисты говорят, готовы пойти на компромисс, если на Пасху их пустят хотя бы на территорию храмов.

- Ну хорошо, даже если верующих не пускают внутрь храмов - давайте по опыту Грузии расчертим территорию даже не на 1,5 метра, а на 4 метра. Пусть в храме идет служба, а на крыльцо вынесут колонки - хотя бы этого было бы достаточно. Но в распоряжении сказано, что закрыта даже храмовая территория. Мне кажется, это явный перебор, - поделился с КП-Новосибирск православный активист Иван Квасницкий.

Врачи не согласны: боятся, что компромиссы во время эпидемии могут стоить жизни. Тем более что в регионе уже зафиксирован первый умерший от коронавируса.

- С точки зрения врача и эпидемиолога, на сегодняшний день любые скопления людей опасны. Пока мы держим заболеваемость под контролем, и не хотелось бы, чтобы сценарий изменился в негативную сторону, - прокомментировал КП-Новосибирск министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

АЛЬТЕРНАТИВА ПОХОДУ В ХРАМ

Новосибирская митрополия предлагает верующим праздновать Пасху дома и смотреть онлайн-трансляцию из храма.

Начало трансляции запланировано 18 апреля в 23.50 в эфире областного телеканала ОТС и спутникового телеканала «Союз». Запись трансляции также будет выложена на сайте митрополии на следующий день в 13.40.

В Новосибирске много храмов, и каждый приход имеет, как правило, группу в соцсетях. Священники говорят, что будут стараться организовать трансляции в группах «ВКонтакте» и аккаунтах в «Инстаграме» для своей паствы.

- Празднуя Пасху дома, главное - помнить, что радость пасхальная - это внутреннее чувство. Мы планируем трансляцию для подписчиков нашей группы прихожан в соцсетях. Начнем ее заранее - 18 апреля в 23.30, за полчаса до богослужения в честь Великой Пасхи, - рассказал КП-Новосибирск настоятель храма в часть иконы Божьей Матери «Скоропослушница» на станции Мочище Андрей Федоров.

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