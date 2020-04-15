«Понравился ваш щеночек»: парень берет собак из приютов, после чего животные исчезают

- Внимание! Живодер! Мужчина берет по объявлениям щенков - одного за другим, исключительно девочек, и они бесследно пропадают, - такой жуткий пост в соцсетях написали новосибирские зоозащитники и прикрепили к нему видео с новосибирцем Андреем*.

В кадре - обычный мужик, на руках у него - черный щенок. Вроде ничего подозрительного, но волонтеры уверяют: буквально через несколько часов после того, как собаки оказываются у Андрея*, они исчезают. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались в этой истории.

«НУЖНА МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА»

Новосибирские зоозащитники утверждают, что им известно минимум о трех щенках, которые оказались у Андрея за последние несколько дней.

- Он звонит в приюты и говорит: «Мне нужна маленькая девочка, щеночек». При этом общается адекватно, говорит, что у него есть квартира, что живет вместе с мамой. Он кажется абсолютно нормальным, - рассказала КП-Новосибирск зоозащитница Ирина.

Именно Ирина была последней из тех, кто поверил Андрею: 8 апреля она отдала ему полуторамесячного щенка.

- Он буквально выпрашивал эту собачку. Говорил, что жена скоро вернется из Якутии и будет очень рада. - После уговоров Ирина сдалась.

Женщина лично привезла животное в квартиру - мужчина живет в небольшой студии - и заметила там трех кошек.

- Я тогда еще подумала: надо же, как животных любит. Переписала паспортные данные, сфотографировала мужчину вместе с щенком, договорилась, что буду периодически интересоваться, все ли в порядке с собакой, - перечисляет Ирина.

На следующий день раздался звонок: Андрей просил новую собаку.

- Сказал, что к нему в гости приехала маленькая племянница с родителями, ей щенок очень понравился, и она хочет его забрать, - передает диалог Ирина. - Я ответила, что отдавала щенка именно ему, а семью племянницы не знаю, и запретила увозить щенка куда-то.

Ирина думала, что на этом ситуация исчерпана. Но оказалось, что это только начало.

Куда исчезали собаки, когда попади к новосибирцу, никто не знает.

«СОБАКУ У МЕНЯ УКРАЛИ»

- Через пару дней мне позвонили из другого приюта. Сверили адрес и сказали, чтобы я срочно забирала оттуда щенка. Объяснили, что этот мужчина взял из приютов как минимум двух щенков-девочек, и они пропали, - продолжает Ирина. - Я сразу же позвонила Андрею: сказала, что еду за щенком. Он начал мне врать: мол, ему за лекарствами надо…

Ирина слушать отговорки не стала и вместе со своим парнем поехала в ту самую квартиру. Дверь им никто не открыл.

- Я стала набирать номер Андрея и услышала, как в квартире зазвонил его мобильный. Потом звук на сотовом явно отключили. Но мы продолжали звонить, - говорит Ирина.

В итоге Андрей дверь открыл. Ирина зашла в квартиру, но собаки там уже не было.

- Куда он ее дел - понятия не имею. Он тот еще артист: устроил истерику, мол, у него щенка вырвали из рук. - Такое оправдание услышала Ирина. - Да еще на нас стал чуть ли не кидаться, кричал: «Что вы меня доводите? Мне в любой момент плохо может стать».

Ирина не отступила: вызвала полицию, написала заявление. Она считает, Андрей - живодер и заслуживает самого сурового наказания.

«ГОВОРИЛ, ЧТО ПОЕДЕТ С НЕЙ НА РЫБАЛКУ»

А что же сам Андрей? Уже на следующий день он продолжил звонить в приюты. Об этом рассказала КП-Новосибирск уже другая зоозащитница, попросившая не называть ее имя.

- Он хотел щенка-девочку, совсем кроху, самую маленькую. У нас как раз такие были. Он говорил, что будет заниматься с собакой, ездить с ней на рыбалку, - вспоминает сибирячка.

Ничего не зная о том, что мужчина и раньше просил щенков в приютах, девушка согласилась отдать ему собаку. И даже сама привезла ее к нему домой.

- У него была необычная реакция на щенка: расплылся в непонятной улыбке, стал ее наглаживать. Заявил, что два предыдущих щенка у него умерли от чумки, а еще одного - украли, - описывает реакцию мужчины волонтер. - А потом на наших глазах его мать ударила об пол кошку, которая запрыгнула на стол. Я сразу сказала: «Верните собаку». А он стал уговаривать: «Нет, пожалуйста, я хочу этого щенка».

Однако зоозащитница не только забрала животное, но и написала о странном случае в интернете. И из комментариев узнала историю Ирины.

- Еще мне написала женщина и рассказала, что в соцсетях этот Андрей 4 года назад приставал к ее несовершеннолетней племяннице. Он заманивал ее к себе в квартиру этими щенками. Слава богу, никто из детей к нему не пошел, - добавляет зоозащитница.

«Я - БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК»

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось дозвониться до Андрея, вот только узнав, что на том конце трубки - журналисты, общаться он не стал.

- Я - больной человек, у меня гемодиализ. Что вы мне звоните? - заявил Андрей и бросил трубку.

Его соседи рассказывают: видели его с щенками, и он поведал им совсем другую историю.

- Мой муж как-то вечером ехал с ним в лифте, у соседа была коробка, в которой находился щенок. Мужчина рассказал, что предыдущего, рыжего, отдал, потому что тот обои драл.

Зоозащитники хотят собрать подписи и написать коллективное заявление на этого человека. Они надеются, что полицейские выяснят, куда тот подевал щенков.

*Имя героя публикации изменено.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Наказать его будет очень сложно»

Вот как прокомментировал эту историю юрист Константин Зиновьев:

- Действия новосибирца подпадают под статью 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». И в Новосибирской области есть примеры, когда виновные получили реальные сроки. Но доказать что-то будет крайне сложно: нет ни видео, ни фото издевательств над животными.