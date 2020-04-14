2020-04-14T21:06:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 15 апреля 2020 года: опасную заразу научились выявлять за 40 минут

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 15 апреля 2020 года
Никита МАНЬКО
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Над тем, чтобы победить заразу, трудятся ученые со всего мира.Над тем, чтобы победить заразу, трудятся ученые со всего мира.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 15 апреля 2020 года, увы, не радуют: в столице Сибири По данным оперативного штаба, пациенту было 68 лет, он заболел 1 апреля и сперва лечился сам. Болезнь развивалась на фоне сахарного диабета, ожирения и ишемии сердца.

68-летний пенсионер заболел COVID-19 еще 1 апреля уже, но сначала лечился самостоятельно. Только 7 апреля обратился к врачам с признаками двусторонней пневмонии и его госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

ВИРУС В НАУКОГРАДЕ

Житель наукограда Кольцово заразился коронавирусом — об этом сообщил мэр Николай Красников. Обычная простуда быстро перетекла в пневмонию, мужчину госпитализировали — и уже в больнице выявили COVID-19. Сейчас всех врачей местной больницы, а также жену заболевшего взяли под наблюдение.

ФЕЛЬДШЕР НЕ МОГ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ВИРУСА

Минздрав Новосибирской области прокомментировал историю работника «скорой», заболевшего коронавирусом от пациентки 23 марта. Фельдшер поехал на вызов в индивидуальной защите: одноразовом халате, шапочке, маске, очках, перчатках. Но на момент вызова диагноза «коронавирусная инфекция» у женщины не было, а рассматривать каждый случай ОРВИ как подозрительный на COVID-19 никто не рекомендовал. Уже 26 марта диагноз подтвердился и к ней выехала бригада «скорой» с лучшей защитой, никто из второй бригады не заболел.

СДАЛИ СОСЕДИ

Сибирячка угодила под суд за нарушение карантина — теперь ей грозит штраф от 10 тысяч рублей. Девушка вернулась из Таиланда и должна была две недели сидеть дома, но три раза выходила из квартиры. Это заметили соседи — и сообщили в полицию. Камеры видеонаблюдения подтвердили информацию и на женщину составили протокол.

ТЕСТ НА ОБЕД

Новосибирцы могут пройти экспресс-тест на коронавирус всего за 40 минут, включая забор материала. Эту разработку запустила новосибирская компания. Помимо того, что теперь анализ делается в разы быстрее, экспресс-тест благодаря своей чувствительности может «предсказать» заражение коронавирусом. Однако купить такой тест в аптеке будет невозможно. Разработка предназначена для клинико-диагностических лабораторий, которые каждый день смогут делать в три раза больше тестов.

УРОК ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИЦЫ

17-летняя студентка поехала отдыхать в Сочи и попала в реабилитационный центр, пока еее мама находилась в Таиланде. Девушка нарушила комендантский час — пошла на свидание и гуляла с молодым человеком в парке после 22:00. Пойманная нарушительница рисковала и дальше остаться в центре, но мама смогла сделать доверенность и добиться выдачи ребенка.

ФАНАТЫ ВЫПИВКИ, ИНТИМА И РЫБАЛКИ

Новосибирские полицейские продолжают штрафовать кафе и магазины, которые работают в период самоизоляции. Очередной рейд выявил сауну, где семеро посетителей резвились в бассейне и распивали спиртное. Владельцы магазина товаров для рыбалки также поплатились за страсть к наживе — они работали, несмотря на режим самоизоляции. Полиция также наказала точки по продаже интимных товаров и самогонных аппаратов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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