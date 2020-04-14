2020-04-14T20:38:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 15 апреля 2020 года составило 46 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 15 апреля 2020 года
Никита МАНЬКО
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Новосибирцев призывают соблюдать самоизоляцию и находиться дома.Новосибирцев призывают соблюдать самоизоляцию и находиться дома.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 15 апреля 2020 года на данный момент не увеличилось: такие данные сообщил оперативный штаб Новосибирской области. Всего в регионе с начала вспышки диагноз был подтвержден у 46 человек.

Напомним, во вторник, 14 апреля, в Новосибирске умер первый зараженный коронавирусом. 68-летний пациент находился на аппарате ИВЛ с 8 апреля, его пытались вылечить от двусторонней пневмонии. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, ожирения и ишемической болезни сердца.

В реанимации городской инфекционной больницы находится один пациент в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ. Количество выписанных из больницы за день осталось прежним — это 12 человек, чьи анализы не содержат следов коронавируса.

В детской больнице №3 находятся 23 ребенка с подозрением на COVID-19. За прошедшие сутки новых больных с признаками ОРВИ не поступало. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

Еще 1402 человека находятся дома под медицинским наблюдением. Для 9498 жителей региона двухнедельный карантин завершен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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