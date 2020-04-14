«Он на ИВЛ»: в новосибирской реанимации лежит дальнобойщик с COVID-19

Судя по цифрам, Новосибирск держится сравнительно крепко перед коронавирусной угрозой. Официально в миллионнике поставлено 46 диагнозов COVID-19. Дни с резкими скачками пугающей динамики чередуются с днями, когда цифра не растет.

Либо люди смогли хорошо уберечься от заразы, либо многие обладатели вируса просто не прошли тест, который выявил бы болезнь.

«Призывали экономить одноразовые халаты» - фельдшер скорой помощи рассказал об условиях работы «коронавирусных» бригад. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ПОЧТИ У ВСЕХ ПАЦИЕНТОВ - ПНЕВМОНИЯ

Пять человек буквально вернулись к жизни, перейдя из реанимации в обычный бокс. Но есть больной, который сейчас — в тяжелом состоянии. Об этом отчитался Оперштаб региона. От его лица выступили замгубернатора региона Сергей Нелюбов и главный инфекционист Лариса Позднякова.

— Сегодня в отделении реанимации находится один человек на ИВЛ, это пациент, который ехал транзитом и попал к нам с подтвержденным случаем COVID-19, — сказала Позднякова.

Речь идет о дальнобойщике, который ехал через Сибирь из Москвы. В пути ему стало плохо, и на скорой водителя доставили в больницу. Тест показал наличие COVID-19.

Новосибирская статистика подтверждает, что многие обладатели вируса переносят пневмонию. В регионе ее пришлось лечить почти у половины таких пациентов. Болезнь перенес 21 человек.

Не дожидаясь, пока ситуация станет хуже, власти готовят новые места для больных. На базе горбольницы развернут госпиталь на 642 койки. Кроме этого в области действует шесть обсерваторов — помещения для тех людей, которым необходимо переждать карантинный срок. В обсерваторы помещают приезжают.

Еще одна мера в регионе — отмена посещения храмов. Ранее власти давали добро на визиты верующих в церкви, но Роспотребнадзор, все же, выступил против.

«Богослужения во всех храмах Новосибирской епархии будут совершаться при участии только духовенства и приходских сотрудников, присутствие которых необходимо», — говорится на сайте Собора Александра Невского.

«Храм – точка пересечения двух реальностей»: православный батюшка – о Страстной Седмице и Пасхе. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ММНЗДРАВ ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО У СКОРОЙ НЕ БЫЛО РЕСПИРАТОРОВ

После публикации КП-Новосибирск о том, что фельдшер скорой заросился коронавирусом, Роспотребнадзор провел расследование. В ведомстве разбирались, как так произошло.

— 23 марта он работал в составе специализированной инфекционной бригады, выезжал на вызовы к пациентам с ОРВИ. Был обеспечен средствами индивидуальной защиты для контакта с пациентами этой категории (одноразовый халат, шапочка, маска, очки, перчатки). На момент вызова у пациентки не было диагноза «коронавирусная инфекция», — отчитался о результатах Минздрав, объясняя, почему фельдшер находился на вызове не в респираторе и противочумном халате, а в одноразовых, менее стойких средствах защиты.

Таким образом визит к женщине с ОРВИ, прилетевшей с Таиланда, обернулся болезнью для медика. Позже коронавирус нашли и у нее, и у медика. В ведомстве подчеркивают, что сейчас ситуация изменилась, у них есть костюмы инфекциониста и респираторы для врачей скорой.

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