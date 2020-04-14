«Мой сын перестал дышать»: пятилетнему мальчику собирают деньги на лечение в Чехии, но выезд под угрозой

Саше Гагарину 5 лет. Глядя на его фото, не скажешь, что мальчик чем-то болен. Открытый детский взгляд, добрая улыбка… И все же маленькому Гагарину нужна большая помощь взрослых. Врожденный гиперинсулинизм стал причиной развития ДЦП и эпилепсии. Мама Саши собирает деньги на лечение в Чехии, но из-за коронавируса неизвестно, удастся ли осуществить перелет.

Диагноз мальчика. Фото: личный архив.

«ОН ПОПАЛ В РЕАНИМАЦИЮ»

Беременность у Екатерины Гагариной протекала без осложнений. Маленький Саша родился с нормальным весом - 3700 граммов. На все осмотры Екатерина привозила сына вовремя, все прививки были поставлены в срок.

- Саша развивался очень быстро. Мы не замечали каких-то осложнений, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

И вдруг в 4 месяца произошло страшное - новорожденный перестал дышать.

- Я держала его на руках, когда обнаружила это. Мы с мужем тут же вызвали «Скорую помощь», и нас увезли в больницу, - вспоминает Екатерина. - Врачи поставили диагноз «эпилепсия» и начали лечение.

Через три дня Саше сделали электроэнцефалограмму головного мозга. Первичный диагноз не подтвердился, но приступы с остановкой дыхания не прекращались.

- Через неделю Саша попал в реанимацию. Сына начали проверять с головы до ног и обнаружили, что у него очень низкий уровень сахара. Две недели Саша провел в реанимации, еще две недели лежал в обычной больнице. Ему поставили диагноз «врожденный гиперинсулинизм». Это как сахарный диабет, только наоборот, - объясняет Екатерина.

На фоне этой болезни из-за кислородного голодания мозга у ребенка развились эпилепсия и ДЦП.

Саша уже умеет сидеть и ползать. Фото: личный архив.

«У НАС НЕТ ВРЕМЕНИ ЖДАТЬ»

Екатерина начала ездить с Сашей на постоянные реабилитации - лечебная физкультура, массажи, логопедический массаж...

- Мы ходили в новосибирский центр, там нам помогли. Прогресс огромный: Саша уже может сидеть, ползать, стоит около опоры. Только не говорит и не может ходить, - перечисляет женщина.

Со временем Саша становился крепче и сильнее: это хорошо, однако местным специалистам, по мнению Екатерины, становится тяжелее. Ребенок пытается вырваться из рук, уследить за ним, сделать упражнение стало не так-то просто. Екатерина считает, что для сына надо испробовать все варианты лечения, а не только то, что предлагает российская медицина. Так выбор пал на Чехию, лечение там стоит около 200 тысяч рублей.

- Там есть медицинские учреждения, которые работают с особенными детками. Что важно для меня, там проводят войта-терапию, это формирование двигательных навыков, соответствующих возрасту ребенка, и бобат-терапию - упражнения, направленные на закрепление правильной мышечной памяти. Такие занятия проводят и в России, но в Чехии работают лучшие специалисты по этим направлениям. Какая мама не хочет для своего ребенка лучшего? Вот и мы решили: надо пробовать, - говорит Екатерина. - Я начала искать фонд, который нам поможет, но оказалась в тупике. Большинство благотворительных организаций рассматривают помощь только для тех деток, которые находятся на грани жизни и смерти, а нам нужна реабилитация. Если и есть возможность получить помощь по нашему профилю, то нужно вставать в длинную очередь. А мы ждать не можем - у нас каждый день на счету.

Вылет был запланирован на май, но свои коррективы внесла пандемия коронавируса. Границы закрыты, и важное лечение теперь вряд ли получится провести именно в Чехии. У мамы Саши есть запасной план: если возможность уехать за границу не появится, то Екатерина с сыном отправятся на реабилитацию в Челябинск.