«Кризис - возможность для роста»: Агентство Безопасности Гвардия укрепляет лидирующую позицию на рынке безопасности

Агентству Безопасности Гвардия исполняется 23 года. Генеральный директор агентства Вячеслав Жирков рассказал об этапах развития компании, современной технологии «Умный дом» и актуальных предложениях для бизнеса в нынешний непростой период.

- С чего вы начинали 23 года назад и как стали одним из лучших агентств Сибири?

- Мы начали свою работу как отдел безопасности при группе компаний. В 1997 году случился кризис, который поставил нас перед выбором: сокращать людей и закрываться или строить самостоятельный бизнес без поддержки финансовой группы. Мы выбрали второй путь - развитие. И стали лидерами в Сибирском федеральном округе. Сейчас благодаря широкому спектру услуг мы можем решать любые задачи по всем направлениям безопасности.

- Расскажите об услугах, которые можно получить в АБ Гвардия.

- Мы оказываем услуги как для физических, так и для юридических лиц. Охрана, пожарная безопасность, видеонаблюдение, консалтинг, юридические услуги - обращайтесь к нам с любым вопросом, и мы найдем решение! Одна из самых популярных услуг - пультовая охрана жилья. Мы устанавливаем охранную сигнализацию, в случае тревоги выезжает группа быстрого реагирования. Сейчас активно внедряем систему «Умный дом». Это повышает комфорт, качество и безопасность жизни. Благодаря приложению, установленному в вашем гаджете, вы можете управлять всеми системами дома, начиная от открытия штор и заканчивая освещением, отоплением, водообеспечением и, конечно, безопасностью. Если вдруг происходит протечка, то автоматика перекрывает краны. Сигнал приходит и в нашу дежурную часть, и на смартфон владельца. Каждый человек может самостоятельно настроить работу датчиков. Свет, кондиционер и другие системы будут работать по определенному сценарию. Это существенно экономит ресурсы. У нас есть и такая уникальная услуга, как «Безопасный двор», которую больше никто не оказывает. Мы заключаем договор с управляющей компанией, подключаем дом, и любой житель может обратиться к нам за помощью. Шумная компания во дворе, нежелательные люди в подъезде или другие правонарушения - нужно только позвонить в нашу дежурную часть, и мы решим вопрос. Помимо этого, мы предлагаем услугу «Охрана сделки». В тех случаях, когда совершается купля-продажа, например, недвижимости или машины, наши вооруженные сотрудники будут сопровождать клиента. Это гарантия надежности и безопасности. Все услуги - по более чем доступным ценам. Так, например, если раньше оборудование для установки сигнализаций мы закупали у иностранных производителей, то теперь очень качественное оборудование выпускают и российские производители, и оно существенно дешевле.

Генеральный директор Агентства Безопасности Гвардия Вячеслав Жирков. Фото: Кирилл Новопашин.

- Как работают экипажи реагирования? Насколько быстро приезжают?

- Когда к нам поступает тревожное сообщение, группа быстрого реагирования выезжает на место. Время прибытия к объекту в среднем 3 - 7 минут, в зависимости от дорожного трафика. Зачастую группа приезжает быстрее, чем прописано в договоре. У каждого экипажа свой пост, зона прикрытия. Они распределены по городу и области так, чтобы время прибытия было минимальным. И мы постоянно наращиваем количество экипажей.

- Что предлагает АБ ГВАРДИЯ в непростой для бизнеса период?

- Сейчас мы столкнулись с массовыми просьбами о сокращении постов, скидках и даже заморозке контрактов. А ряд объектов - кафе, бары, рестораны - закрываются. Пока все находятся дома, объекты легкодоступны. И именно сейчас очень важно держать их под охраной. Мы решили протянуть руку помощи бизнесу и объявили акцию «Антипандемическая защита». Цена на охранную сигнализацию максимально снижена. За установку и оборудование - 3500 рублей, абонентская плата - 10 рублей в месяц. Мы понимаем, что бизнесу сейчас нужно помочь.

- Что можете выделить как главное достижение вашей компании?

- Главное - это доверие клиентов. Со многими мы сотрудничаем уже 23 года. За это время сменилось несколько эпох, мы прошли не один кризис и становились сильнее. Наши клиенты это ценят и видят в нас надежного партнера. Любой кризис - возможность для развития. Мы создаем новые продукты, увеличиваем сеть реагирования. Сегодня работаем в Сибири, но, если нужно, сможем обеспечить безопасность на территории всей России.