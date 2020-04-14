Автоматизация и безопасность: в АО «РЭС» обновили оборудование лабораторий по испытанию средств защиты

Для обеспечения безопасных условий труда сотрудников предприятия используется широкий ассортимент средств индивидуальной защиты, а также изолирующих инструментов и оборудования.

При этом данные средства должны регулярно проходить испытания для подтверждения качества и соответствия требованиям локально-нормативных документов в области охраны труда. Такие диагностические процедуры выполняются в испытательных лабораториях, которые функционируют в каждом филиале АО «РЭС».

В 2020 году была завершена реализация программы по модернизации этих лабораторий, которой было предусмотрено полное обновление испытательного оборудования и комплексный ремонт помещений. Новое оборудование позволит не только автоматизировать выполнение испытаний, полностью исключив человеческий фактор, но и существенно повысить качество и скорость проводимых работ.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Для всех лабораторий были приобретены и установлены новые высоковольтные испытательные установки (ВИУ), предназначенные для выполнения периодических и внеочередных испытаний диэлектрических перчаток, бот и галош с последующей сушкой, инструмента с изолирующими ручками, указателей напряжения, измерительных и изолирующих клещей, изолирующих штанг и т. п.

Управление установкой осуществляется посредством компьютера с сенсорным экраном, который передает команды на испытательные механизмы с помощью программируемого контроллера. Сами испытания проводятся в автоматическом режиме - на экране монитора из пополняемой базы данных оператор выбирает тип объекта испытаний и запускает программу к исполнению. Дальше полностью работает автоматика - подача напряжения, наполнение испытательной ванны водой, сушка и многие другие операции осуществляются без участия оператора. Производительность оборудования очень высока.

По завершении диагностических работ также автоматически формируется протокол испытаний, который выводится на монитор и сохраняется в базе данных.

Полная автоматизация процесса испытаний имеет еще одно важное преимущество - обеспечение безопасности сотрудников, проводящих испытания. Например, доступ к испытательной ванне в высоковольтном отсеке осуществляется через специальный люк, который блокируется на время испытания. Это исключает риск получения электротравмы из-за ошибочных действий персонала.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Также в некоторых обновленных лабораториях появились стенды для механических испытаний лазов, когтей, лестниц и других средств. Основными достоинствами этих устройств являются компактность и возможность выполнения механических испытаний различного назначения на одной установке без задействования дополнительных приспособлений, что существенно упрощает процесс и сокращает его продолжительность.

Таким образом, выполненная модернизация испытательных лабораторий позволит качественнее, быстрее и в больших объемах проводить испытания средств защиты, инструмента и приспособлений, а значит, полностью удовлетворить потребность филиалов АО «РЭС», где ежегодно проводятся тысячи испытаний. Следующим шагом в развитии обновленных лабораторий должно стать подключение к единой информационной базе данных Общества для внедрения автоматизированного удаленного контроля за процессом испытаний.