Бьют мячом по стене или смотрят карате: как новосибирские физруки и тренеры решают вопрос со спортивной удаленкой

Понятно, что математику и физику перевести в режим онлайн просто: объяснил тему, дал задание - ребенок все решил, выслал документ. А как быть с физической нагрузкой? Корреспондент КП-Новосибирск узнал, как решают этот вопрос разные преподаватели. Есть примеры отвратительные, а есть на 5+.

«ДЛЯ ЗАДАНИЯ НУЖНО 9 ЧЕЛОВЕК»

Так, ученикам школы № 105 педагог по физре дает задание научиться играть в баскетбол за неделю. В роли тренера - методичка, которую разослал детям учитель. Анна Тажеева, родительница одной из школьниц, в недоумении: неужели возможно научиться командной игре в одиночку? К тому же сибирячка не понимает, как можно скакать с мячом в руках в небольшой квартире и при этом не выбить окно и не снести люстру.

К примеру, в задании школьникам предлагают ловить мяч, передавая его друг другу в парах. Рекомендуют учиться давать пас после удара о стену. И так 10 раз. Как выполнять такое упражнение в многоквартирном доме и при этом не разругаться в пух и прах с сидящими на самоизоляции соседями, родители не представляют…

Так выглядит домашнее задание по физкультуре. Фото: Анна ТАЖЕЕВА.

Дальше задание усложняют. Девять игроков встают в круг и при помощи трех мячей передают его через одного. Чуть позже добавляется пробежка. Упражнение называется «передача мяча в тройках».

- Мой ребенок в шоке. Первая ее реакция: «Мам, как я это буду делать дома?» На улицу выйти нельзя - полиция вечерами ездит по дворам и проверяет детей. Я считаю, что в кризисной ситуации нужно выстраивать эту систему всем вместе, - говорит Анна.

Пока же кажется, что учитель просто решил отвязаться от детей, подсунув им незнамо что.

- Проверять домашнее задание у нас будут в виде реферата. Мне очень интересно, как мы будем это делать. Может, все-таки найдем альтернативный вариант вместе со школой и департаментом образования, - пожимает плечами Анна Тажеева.

В образовательном учреждении на телефонные звонки не отвечают. Зато корреспонденту КП-Новосибирск удалось получить комментарий в министерстве образования Новосибирской области.

- Нужно понимать, что у школ разные возможности. Кто-то проводит уроки в режиме видеоконференций, используя платформу Zoom. Кто-то организует передачу заданий по электронной почте. Наверное, учитель действовал из самых благих побуждений, чтобы дети хоть как-то двигались. Уж совсем ограничивать физическую деятельность не нужно. Например, направить детям комплекс утреней зарядки - почему бы и нет? Каждая школа должна проанализировать свои возможности с точки зрения дистанционного образования, - прокомментировала КП-Новосибирск заместитель министра образования Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Ученики Игоря Соснина. Все они занимаются карате даже на самоизоляции - дома. Фото: Игорь СОСНИН.

ЗАМЕДЛЕННОН КАРАТЕ

Совсем другой пример - как можно научить детей сложным премудростям карате по удаленке. Юные новосибирцы спокойно осваивают киокушинкай без бумажек. Тренер Игорь Соснин занимается с детьми в режиме «здесь и сейчас». Использует программу Zoom. На деле все просто. Игорь показывает ребятишкам упражнение, а они за ним повторяют. Сэнсэй наблюдает за каждым и делает замечания.

- Плюс таких занятий в том, что дети сами понимают ошибки. А это более эффективно, нежели я на тренировке, например, ставлю им корпус. Собственный инсайт гораздо действеннее, - поделился с корреспондентом КП- Новосибирск Игорь Соснин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/772760" frameborder="0"></iframe> Как проходит тренировка у детей в прямом эфире.

Помимо занятий в режиме реального времени, Игорь обучает детей и в режиме видеозаписи. Ведь есть семьи, где один компьютер на всех, и присутствовать на занятиях в прямом эфире не получается. Тренер отправляет упражнение в виде видеозаписи в Instagram или WhatsApp. Ребенок повторяет, тоже записывает видео и отправляет учителю. Такая простая схема. Тренер смотрит исполнение и дает рекомендации.

- Запись домашнего задания я просматриваю в специальной программе в замедленном формате. Я четко вижу ошибки своих учеников. К тому же и они сами видят себя со стороны. Я просматриваю видео буквально посекундно, при этом записываю голосовые комментарии, где правильно, а где - нет. И ребенок получает видео уже с моими указаниями.

Чтобы народ не скучал на домашнем обучении, обладатель черного пояса дает ребятам креативные задания - например, «вертушкой» сбить пластиковые бутылки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/772767" frameborder="0"></iframe> Реакция детей, когда у них получилось сделать вертушку.

Сейчас у Игоря занимаются 17 детей. По его словам, такие секции почувствовали кризис еще в начале марта. Они просто закрылись. Теперь дети «приходят» заниматься онлайн к Игорю и из районов области, есть уже новые ученики из Ордынского, Коченевского районов. Так что новый формат удаленки для тренера открыл и новые возможности.