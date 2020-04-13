Передача электросетей в АО «РЭС» обеспечит высокие стандарты качества и надежности энергоснабжения потребителей

На протяжении почти девяти десятков лет основой надежной эксплуатации электросетевого комплекса Новосибирской области служат мощная инфраструктурная база, богатые производственные традиции, высокий профессионализм и опыт персонала акционерного общества «Региональные электрические сети».

Сегодня АО «РЭС» является не просто крупнейшей электросетевой компанией Новосибирской области, а системообразующим предприятием региона, которое включено в реестр субъектов естественных монополий. Общество осуществляет эксплуатацию и обслуживание более 85% электрических сетей на территории области, в зоне ответственности 8 филиалов компании более 14 тысяч подстанций и около 58 тысяч километров линий электропередачи различных классов напряжения.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

При этом предприятие постоянно и успешно развивается, повсеместно внедряя передовые технологии и используя самое современное оборудование для осуществления производственной деятельности. АО «РЭС» ежегодно реализует масштабные программы по ремонту и модернизации объектов электросетевого хозяйства, большое внимание уделяет вопросам повышения наблюдаемости электросетевых объектов и их управляемости, регулярно проводит обновление автопарка, в том числе спецтехники, постоянно поддерживает аварийный запас и отрабатывает готовность оперативного персонала в ходе командно-штабных учений.

В компании работает высококвалифицированный персонал, должным образом оснащенный техникой, оборудованием, материалами и инструментами, что позволяет АО «РЭС» поддерживать стабильное функционирование всего электросетевого хозяйства - от распределительных до высоковольтных сетей - и обеспечивать надежное электроснабжение потребителей всех категорий в любых условиях, даже во время неблагоприятных погодных явлений.

Существенное влияние на надежность электроснабжения оказывает уровень технического обслуживания электросетей. Именно поэтому Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 511-р от 03.04.2013, предусмотрено сокращение степени разрозненности территориальных сетевых организаций и консолидация электросетевых объектов наиболее эффективными компаниями.

В отличие от соседних регионов на территории Новосибирской области действует несколько десятков электросетевых предприятий, что обуславливает определенную степень «лоскутности» электрических сетей области и не позволяет обеспечить единые принципы оперативно-технологического управления, единые требования технической и эксплуатационной политики и к тому же ведет к росту тарифной нагрузки для потребителей.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Поэтому, являясь крупнейшей электросетевой компанией области, АО «РЭС» активизировало системную работу по консолидации объектов электросетевого хозяйства, основной целью которой является обеспечение высоких стандартов качества и надежности энергоснабжения потребителей.

Не секрет, что обслуживание электроустановок надлежащим образом должно осуществляться квалифицированным персоналом, в соответствии со специальными нормами эксплуатации электрических сетей и правилами охраны труда. Отдельно стоит отметить, что в процессе эксплуатации возникает масса издержек, связанных с оплатой текущего ремонта, потерь в электрических сетях, а также прочими платежами по компенсации последствий ненадлежащей эксплуатации электросетей. Таким образом, на собственников объектов электросетевого хозяйства полностью ложится ответственность не только за содержание этих объектов, но и за надежность и качество электроснабжения объектов, подключенных к их сетям. Кроме того, бесконтрольно функционирующие электроустановки могут представлять угрозу для населения.

Для исключения всех этих рисков собственники электросетевых объектов могут передать их АО «РЭС». Подать заявку на передачу объектов электросетевого хозяйства можно в электронном виде по адресу info@eseti.ru или путем направления письма-предложения (заявки) в простой письменной форме с приложением копий необходимых документов по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 16а.

Вся необходимая информация для владельцев электросетей представлена на официальном сайте компании www.eseti.ru в специальном разделе «Передача объектов электросетевого хозяйства в АО «РЭС», где также доступны для скачивания типовые формы документов.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Срок рассмотрения заявки по передаче электрических сетей АО «РЭС» не превышает 60 календарных дней при условии предоставления типового пакета документов на передаваемый электросетевой актив. При этом в первую очередь оценивается возможность обеспечения качественного и надежного электроснабжения конечных потребителей.

Выбирая АО «РЭС», вы можете быть уверены в стабильности качества и бесперебойности подачи электрической энергии на ваши объекты, будь то крупный завод, малое предприятие или индивидуальный жилой дом.