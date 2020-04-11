2020-04-11T20:49:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 12 апреля 2020 года: открыли салоны красоты, в аптеках продают макси за 50 рублей

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 12 апреля 2020 года
Никита МАНЬКО
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Режим самоизоляции, во время которого рекомендуется выходить из дома только по необходимости, продлится до 30 апреля.Режим самоизоляции, во время которого рекомендуется выходить из дома только по необходимости, продлится до 30 апреля.
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 12 апреля 2020 года увы, не радуют. Опасную болезнь выявили уже у 28 сибиряков, причем семь больных были выявлены за минувшие стуки.

Теперь в инфекционной больнице №1 на лечении находятся 18 человек. Один из них уже несколько дней находится на аппарате ИВЛ

- Возраст пациентов от 22 до 63 лет, из них 15 человек моложе 45 лет. - говорят в оперативном штабе Новосибирской облпсти.

«Нам повезло, у нас был запас времени» - ученый объяснил, почему в России пациентов с коронавирусом меньше, чем в европейских странах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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ВЕСНА НА ГОЛОВЕ

Новосибирцы вновь смогут привести себя в порядок после самоизоляции — сходить в парикмахерскую, химчистку, салон красоты. Правительство Новосибирской области разрешило работать сельхозпредприятиям, складским комплексам, автомастерским и СТО.

С понедельника откроются все почтовые отделения. возобновят работу телекоммуникационные компании, ремонтные предприятия, организации, связанные с уборкой, химчисткой и стиркой. В список попадают также парикмахерские и салоны красоты.

ГОСПИТАЛЬ ЗА ПОЛТОРА МЕСЯЦА

Совсем скоро в Новосибирске появится модульный госпиталь для больных коронавирусом на 160 коек, его построят в рекордные сроки — всего за полтора месяц. Каркас здания готов больше, чем на половину, строительство идет круглосуточно, семь дней в неделю. Госпиталь возводят по проекту Минобороны, но лечить там будут и военных, и гражданских.

Строительство госпиталя скоро закончится. Фото6 пресс-служба ЦВО.

Строительство госпиталя скоро закончится. Фото6 пресс-служба ЦВО.

МАСКИ ЗА 50 РУБЛЕЙ

Раньше новосибирцы жаловались на дефицит медицинских масок в аптеках, теперь говорят о подорожании. Сегодня читатель КП-Новосибирск»прислал чек из муниципальной аптеки, где цена маски составила 50 рублей. Ранее мэрия Новосибирска рекомендовала продавать маски по 40 рублей, не более 5 штук в одни руки.

Тот самый чек. Фото: предоставлено читателем КП-Новосибирск.

Тот самый чек. Фото: предоставлено читателем КП-Новосибирск.

ОХОТУ ОТМЕНИЛИ

Власти вели запрет на весенюю охоту на территории Новосибирской области. Документ об этом приняли на внеочередном заседании правительства региона. Перед введением режима самоизоляции охотники массово скупали патроны, а теперь не могут использовать их для охоты. Зато защитники животных должны быть довольны.

Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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