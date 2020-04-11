Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 12 апреля 2020 года: открыли салоны красоты, в аптеках продают макси за 50 рублей

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 12 апреля 2020 года увы, не радуют. Опасную болезнь выявили уже у 28 сибиряков, причем семь больных были выявлены за минувшие стуки.

Теперь в инфекционной больнице №1 на лечении находятся 18 человек. Один из них уже несколько дней находится на аппарате ИВЛ

- Возраст пациентов от 22 до 63 лет, из них 15 человек моложе 45 лет. - говорят в оперативном штабе Новосибирской облпсти.

«Нам повезло, у нас был запас времени» - ученый объяснил, почему в России пациентов с коронавирусом меньше, чем в европейских странах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ВЕСНА НА ГОЛОВЕ

Новосибирцы вновь смогут привести себя в порядок после самоизоляции — сходить в парикмахерскую, химчистку, салон красоты. Правительство Новосибирской области разрешило работать сельхозпредприятиям, складским комплексам, автомастерским и СТО.

С понедельника откроются все почтовые отделения. возобновят работу телекоммуникационные компании, ремонтные предприятия, организации, связанные с уборкой, химчисткой и стиркой. В список попадают также парикмахерские и салоны красоты.

ГОСПИТАЛЬ ЗА ПОЛТОРА МЕСЯЦА

Совсем скоро в Новосибирске появится модульный госпиталь для больных коронавирусом на 160 коек, его построят в рекордные сроки — всего за полтора месяц. Каркас здания готов больше, чем на половину, строительство идет круглосуточно, семь дней в неделю. Госпиталь возводят по проекту Минобороны, но лечить там будут и военных, и гражданских.

Строительство госпиталя скоро закончится. Фото6 пресс-служба ЦВО.

МАСКИ ЗА 50 РУБЛЕЙ

Раньше новосибирцы жаловались на дефицит медицинских масок в аптеках, теперь говорят о подорожании. Сегодня читатель КП-Новосибирск»прислал чек из муниципальной аптеки, где цена маски составила 50 рублей. Ранее мэрия Новосибирска рекомендовала продавать маски по 40 рублей, не более 5 штук в одни руки.

Тот самый чек. Фото: предоставлено читателем КП-Новосибирск.

ОХОТУ ОТМЕНИЛИ

Власти вели запрет на весенюю охоту на территории Новосибирской области. Документ об этом приняли на внеочередном заседании правительства региона. Перед введением режима самоизоляции охотники массово скупали патроны, а теперь не могут использовать их для охоты. Зато защитники животных должны быть довольны.