2020-04-11T15:21:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Кто они: портреты новосибирских медиков, попавших на передовую войны с коронавирусом

Они измеряют температуру, дежурят в аэропорту и внимательно следят за состоянием других [фото]
Анна ПАШАГИНА
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Студентка новосибирского медколледжа Полина Пилецка измеряет температуру всем прилетевшим в аэропорт Толмачево.Студентка новосибирского медколледжа Полина Пилецка измеряет температуру всем прилетевшим в аэропорт Толмачево.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирске активную борьбу с коронавирусом ведут медики. Во времена пандемии объединились все, от студентов колледжей до профессоров. Эти люди трудятся на передовой, чтобы не допустить распространения вируса в нашем городе. КП-Новосибирск публикует фотографии людей, которые ежедневно рискуют своим здоровьем и жизнью. И немного рассказывает, кто скрывается под масками.

Старший фельдшер Ирина Пахланкова. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Старший фельдшер Ирина Пахланкова.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ирина Пахланкова, исполняющая обязанности старшего фельдшера на Ленинской подстанции скорой помощи в городе Новосибирске, контролирует, как работают бригады врачей, составляет графики дежурств.

Ирина показала, как работает капсула. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ирина показала, как работает капсула.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А на этом снимке показывает нам, как устроена капсула, в которой привозят пациентов с COVID-19.

Тот редкий момент, когда телефон молчит. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Тот редкий момент, когда телефон молчит.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Елена Зимина - фельдшер по приему и передаче вызовов на Ленинской подстанции скорой помощи Новосибирска. Именно она разговаривает с больными по телефону. Ее задача - задать больному правильные вопросы и направить к нему нужную бригаду. Если звонящий подозревает у себя коронавирус, Елена проводит анкетирование - выясняет, с кем человек общался, откуда прилетел, с кем он сейчас проживает. Телефон не замолкает. Звонков - круглосуточная длинная цепочка. Многие просто напуганы новостями и вызывают себе «Скорую».

Ирина курирует работу студентов-медиков в аэропорту. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ирина курирует работу студентов-медиков в аэропорту.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вообще Ирина Герман - преподаватель-медик, заведующая отделением «Стоматология» в медицинском колледже Новосибирска. Но в это время она вместе со студентами-волонтерами помогает санитарной службе аэропорта Толмачево.

Красавица Лена напоминает людям о правилах профилактики коронавируса. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Красавица Лена напоминает людям о правилах профилактики коронавируса.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Елена Дурнева, первокурсница новосибирского медколледжа, мечтает стать фармацевтом. Сейчас она волонтер в аэропорту, ее работа - выдавать всем прилетевшим памятки и рассказывать о профилактике коронавируса.

Надежда надеется, что скоро коронавирус перестанет терзать весь мир. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Надежда надеется, что скоро коронавирус перестанет терзать весь мир.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Надежда Шилова - эпидемиолог из Новосибирска, на ней ответственность за туристов, которые прилетают из-за границы. Несмотря на то, что весь мир закрывает воздушное сообщение, в новосибирский аэропорт по-прежнему прибывают редкие рейсы с пассажирами из Таиланда. Кого-то сразу везут в обсервацию, кого-то отправляют на домашний карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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