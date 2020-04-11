Вирусолог Сергей Нетесов о тест-системе на антитела к коронавирусу: «Это позволит нам начать выход из карантина»

В новосибирском центре «Вектор» зарегистрировали новую тест-систему, она определяет антитела к коронавирусу COVID-19.

— Тест-система разработана в кратчайшие сроки, прошла все необходимые технические и клинические испытания. Регистрационное удостоверение выдано и является бессрочным, — коротко сообщает Роспотребнадзор.

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Корреспонденты КП-Новосибирск узнали, как это новое изобретение поможет людям. Мы поговорили с молекулярным биологом, заведующим лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ и бывшим заместителем генерального директора «Вектора» Сергеем Нетесовым.

— Тест-система на антитела нужна для трех целей. Первая — оценка иммунного статуса человека в отношении нынешнего коронавируса. Вторая — чтобы оценивать иммунитет у волонтеров, участвующих в испытаниях вакцины. Скоро же начнется первый этап клинических испытаний кандидатной вакцины, и проверка выработки иммунитета добровольцев на первом этапе испытаний — важная задача. И третья цель — выявить людей, которые уже сейчас являются устойчивыми к вирусу. Есть такие люди, и их достаточно много, которые не болеют или переносят инфекцию без симптомов. Таких людей важно выявить, потому что, раз они устойчивы, им можно не находиться на карантине и работать в обычном режиме. Это позволит нам, в конце концов, начать выход из карантина, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Нетесов.

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Новая система определяет наличие антител, которые свидетельствуют о перенесенной инфекции и неважно, болел ей человек явно или бессимптомно, подчеркивает вирусолог.

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