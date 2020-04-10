«Я спасал свою жизнь!»: пьяный начальник ГИБДД объяснил, как оказался за рулем, и рассказал, как уходил от слежки

История с пьяным начальником ГИБДД новосибирского райцентра Куйбышева обрастает удивительными подробностями. Майор полиции Юрий Захваткин все еще официально не уволен и находится на больничном. И дал первые объяснения. Он не отрицает: был пьян, сел за руль. Но не все так просто! Оказывается, он спасал себе жизнь, уходя от преследования. Так кто такой Захваткин - герой или лжец? Разбираемся вместе с участниками истории.

Юрий Захваткин на месте окончания погони.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

Все случилось поздним вечером 5 апреля. Водитель «Тойоты» Захваткин попал в ДТП: как сообщили очевидцы в новосибирских пабликах, разбил несколько автомобилей, а потом махал пистолетом (вроде личным, не табельным).

Управление МВД по Новосибирской области на инцидент отреагировало оперативно, сообщив, что «сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством», также в управлении пообещали наказать непосредственных руководителей нарушителя.

Казалось бы, попался Захваткин, все анализы сдал, наличие алкоголя в крови подтверждено. Виновен по всем статьям. Но в редакцию КП-Новосибирск обратился второй участник этой истории - тот самый парень на «Инфинити», автомобиль которого пострадал в ДТП.

«ПОГОНЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 44 МИНУТЫ!»

- На меня дело хотят завести и всю вину повесить! - рассказал КП-Новосибирск Ваграм Газарян.

Вот его история. С самого начала. Говорит, 5 апреля ехал на «Инфинити» с друзьями, вдруг почувствовал сзади удар - кто-то задел правое крыло.

- Мы поняли: ДТП. Остановились. Выходим из машины, «Тойота» начинает сдавать назад! Это же оставление места происшествия. Я сразу понял, нормальный человек, трезвый, так не будет делать! Тем более что удар-то сначала несильный был. Что такого? - рассуждает Ваграм. - Смотрю на номера - 444, смотрю на водителя - Захваткин, начальник ГИБДД!

Ваграм говорит, Куйбышев - городок небольшой, все друг друга знают, тем более начальника ГАИ. Парни тут же начали преследовать «Тойоту», включили камеры на телефонах, параллельно звонили в полицию и друзьям.

- Я думал сначала, что вот сейчас полиция приедет, засаду ему устроят. Но нет, наша погоня длилась 44 минуты! Никого не было. Ездили мы по всему городу - он сворачивал на объездную, его авто всегда было в зоне нашей видимости, он там был один, - уверяет Ваграм.

Почему парни решили преследовать Захваткина? Говорят, подумали: сейчас он скроется, посадит за руль кого-то другого, тому - штраф 5 тысяч и все.

- А я не хотел, чтобы он от ответственности ушел. Он же пьяный был, я видел, - эмоционально продолжает наш собеседник. - Кроме того, он, когда ехал, пистолетом нам махал. Не стрелял, врать не буду, но предмет явно был похож на оружие.

Результаты медицинского освидетельствования Захваткина. Фото: личный архив.

«ОН, КАК ПЕТРОСЯН, ВЫДЕЛЫВАЛСЯ!»

Во время погони, по словам водителя «Инфинити», Захваткин несколько раз бортанул джип. Окончилась погоня только возле здания МВД.

- Подъезжаем к отделу - видим, сначала одна патрульная машина проехала. Мы думаем, сейчас нам помогут. Но она мимо проехала, потом другая - тоже мимо. Я думаю: ну все, Захваткина прикрыть хотят, - говорит Ваграм.

Остановить машину удалось после очередного столкновения - там уже не понять, кто в кого пытался въехать, у обоих авто лопнуло по колесу. «Тойота» с Захваткиным оказалась прижата к бордюру прямо у здания отдела. Как говорит Ваграм, Захваткин и тут попытался уехать, но машина оказалась крепко заблокирована.

Минуты через три из-за поворота подъехал служебный УАЗ. Один из сотрудников что-то вытащил из двери. Ваграм думает, что это было оружие. Захваткина посадили туда, дали «дунуть в трубочку».

- Он не дул, а делал вид, что дует. Пыхтел, сопел, но аппарат даже не пикнул. Он, как Петросян, выделывался, тогда мы начали настаивать, чтобы его в больнице проверили, - описывает Ваграм.

Результаты проверки оказались в распоряжении КП-Новосибирск. Освидетельствование в 1.37 показало 1,62 промилле, повторное обследование было сделано в 2.01, тут уже алкоголь немного выветрился - 1,44 промилле, что соответствует умеренному или легкому алкогольному опьянению.

КТО ТАКОЙ ВОВА АРМЯНИН?

После скандала в одной местной газете появилась заметка, что местные бандиты напали на начальника ГИБДД, преследовали его на машине. Все на уровне домыслов и местных слухов. О том, что начальник был пьян, в заметке нет ни слова. Ваграма в заметке называют «бандит по местной кличке Вова Армянин». Мол, он преследовал сотрудника ГИБДД, а тот уходил от погони.

- Кино да и только! Там пишут, что нас все боятся. Проститутки, наркотики - все мы крышуем. Один из моих друзей сидел, это да. И все! Я сам не сидел, мне скрывать нечего. Меня все знают, я в Куйбышеве девять лет живу. Какой я бандит? - удивляется Ваграм.

У парня жена, две дочки. Он увлекается автогонками, сам работает как перекупщик. У сестры и брата свой автобизнес в центральной части России, некоторые машины они перегоняют сюда, здесь Ваграм их продает. «Инфинити» зарегистрирована на сестру Ваграма - документы есть, в страховку он вписан. Есть еще фура, так что дополнительный заработок - автоперевозки.

- Живу хорошо, в деньгах не нуждаюсь. Шевелюсь, как могу. Предприниматель, но не бандит! Если я его избить хотел, зачем я тогда сам в полицию звонил? Зачем он тогда за город поехал? - не понимает нападок майора Ваграм.

Ваграм вместе с семьей. Фото: личный архив.

ВЕРСИЯ ГАИШНИКА: «ЗА РУЛЕМ СНАЧАЛА БЫЛА ЖЕНА!»

КП-Новосибирск удалось связаться с главным действующим лицом этой эпопеи. Юрий Захваткин находится в больнице, но поговорить с нами согласился. Мы решили предоставить полную расшифровку этого разговора.

- Юрий Витальевич, рассказывайте, как вы тот вечер запомнили.

- Мы с супругой находились на участке. У меня земля, гараж, баня, огородик… Я затопил баню, помылись, я выпил 150 граммов коньяка, поехали с супругой домой. Я думал заехать на работу, документы забрать. Потом на кольце передумал и поехали обратно домой. Супруга за рулем была. Смотрим, сзади пристроилась машина. Начинает обгонять, зажимать. Мое сиденье было откинуто, я лежал просто. Посмотрев в зеркало, я увидел людей, которые ранее поджигали машину моему сотруднику. Ну как бы непонятно, они ли поджигали машину. Но все равно при их участии. Ранее слышал, что угрозы были в мой адрес от них, типа поймаем. Я работаю не первый год, эти люди у нас на слуху, личный состав регулярно их наказывает. Они не работают, неизвестно, на что живут. В интернете много что про них говорят.

Я испугался за свою супругу, говорю: «Прибавь скорость». Они начали тоже поджимать нас. На улице Копейкина жена повернула направо, я говорю: «Дай газу, резко остановись и выпрыгивай из машины». В районе магазина «Детский мир» она выпрыгнула, а я пересел за руль и начал движение. Свернул направо - в сторону, можно сказать, ГАИ. Они начали то слева, то справа поджимать, бить мой автомобиль. Я кружил в стороне нашего отдела, по обводной трассе (это за городом. - Прим. ред.) тоже ездили. Везде они били мой автомобиль внаглую.

Потом у отдела МВД мой автомобиль развернуло, и данный автомобиль черного цвета ударился о мой автомобиль, прижал меня. Я головой ударился. Да, я выпивший был, но я вынужден был сесть за руль. Я спасал свою жизнь.

КОНФЛИКТ ИЗ-ЗА... ТОНИРОВКИ?

- Юрий Валентинович, как думаете, почему за вами гнались? Какой мотив у них был?

- Я считаю, что я им не угоден. Хотели выгнать с работы.

- Были у вас раньше конфликты с ними?

- Личных конфликтов не было, но так как я работаю в такой службе, личный состав с ними конфликтует. Неоднократно этого Газаряна за тонировку наказывали. Он постоянно обижался, что я заставляю его снимать тонировку. Васильев (один из пассажиров. - Прим. ред.) тоже постоянно под контролем.

- Расскажите подробнее про поджог автомобиля. Именно эти ребята подожгли? Это установлено официально? Дело возбуждено?

- Инспектору моему подожгли автомобиль. Ну как бы не они. Нашли они там одного какого-то, тот взял на себя вину. Опять же, машина сотрудника, который постоянно их привлекает к административной ответственности. Он на больничном сейчас в Новосибирске. Сейчас второй случай - автомобильное колесо и подкрылок. Регистрация была, что автомобиль пытались поджечь.

- Вы это связываете именно с этими людьми?

- Не могу, конечно, утверждать, но просто так - на одного сотрудника, второй раз… Ну кто еще? Он привлекал их к административной ответственности, упреки были.

- Вы уволены сейчас или работаете?

- В настоящий момент проводится проверка, я нахожусь на больничном. Когда разбирательство было, наутро мне стало плохо. Я же головой ударился, спина… До сих пор голова кружится, спина болит, ходить тяжело.

- Дули в трубочку?

- На месте - нет. Там прибор барахлил, я отказался. Поехали в ЦРБ сразу. Понятно, что я был выпивший, я не скрываю. Сел-то я за руль по причине того, что они могли убить меня! Тем более вечернее время… Вот так вот. В трубочку дунул, мочу сдал. Там сверх допустимой нормы, я не скрываю. Я понимал, что это наказуемо, но там, извините, угроза жизни была.

- Писали заявление в полицию?

- По угрозе жизни я написал заявление на водителя Газаряна.

- Он, когда остановился, не пытался вас избить? Угрожал, может?

- Ну, около отдела какие он угрозы может кидать? Там уже поставлено было все вежливо, аккуратно. Когда ехали, там угрозы были, у них записи есть. Если хотят, пусть предоставят. Слышно было. И бока помяли у машины. Просто так же не получилось бы, что оба бока на машине мятые. Сейчас все материалы в прокуратуре на проверке.

На видео заметно, что в машине Захваткина есть регистратор. Спросили у майора, может ли он поделиться записью.

- Записи нет. Если была бы, все проще доказать было бы, - ответил он, с женой также не разрешил пообщаться: - Она не будет с вами разговаривать.

ТАК КТО ГОВОРИТ ПРАВДУ?

Ваграм говорит, про дело с поджогом слышал, конечно.

- Но я к нему не причастен. В тот день, когда машину подожгли, я поссорился с местным гаишником, он всегда до меня докапывается. В тот день гайку на колесе не нашел, хотел мне за это выписать штраф - 5 тысяч. Мы поругались, я матерился. Так вот на следующий день меня обвинили, что я ему машину поджег. Хорошо, что у меня алиби есть: я в ларьке был в то время как раз, когда машину подожгли. Потом этого поджигателя нашли, там и улики у него дома были. А с гаишником тем мы часто ссоримся. Он мне постоянно говорит, чтобы я в свою страну ехал жить. Не нравлюсь ему, но это мелкий личный конфликт, - считает Газарян.

Он говорит, что из-за таких мелочей, как штрафы за тонировку, вряд ли кто-то стал бы угрожать начальнику ГИБДД.

- Захваткин сейчас говорит, что якобы даже был с женой в машине, но у него нет ни одного видео, доказывающего это. А у меня много видео, где он в машине один! - указывает на еще одну нестыковку версии гаишника Ваграм.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Во время подготовки этого материала КП-Новосибирск стало известно, что на начальника районного отдела полиции Куйбышева пытаются оказывать давление. Просим областную прокуратуру взять это дело под контроль и все-таки разобраться, сколько людей было в машине и есть ли какое-то оправдание тому, что человек садится за руль пьяным.

Мы следим за ходом расследования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/772330" frameborder="0"></iframe> Пьяный начальник ГИБДД угодил в аварию и пытался скрыться от слежки.

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