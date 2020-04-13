«Меня убьют!»: сибирячка просит от полиции охрану на время самолизоляции

Жительница Новосибирска Ольга* недавно вернулась из Вьетнама, сейчас она на карантине и очень переживает. Не из-за коронавируса. Наоборот, самоизоляции она даже рада и просит полицию ее усилить. Девушка уверена, что к ней в квартиру может вломиться ненормальный парень. Он пишет Ольге, что убьет ее за то, что та скрывала в своей квартире его невесту. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались в этой истории.

«СНАЧАЛА КАЗАЛСЯ НОРМАЛЬНЫМ»

Ольга вместе с пятилетним сыном приехала на зимовку в Нячанг 16 января. Там она сняла квартиру. Работа у сибирячки удаленная - она онлайн-консультант, так что могла быть не привязана к одному месту. В середине марта Оля познакомилась во Вьетнами с земляками — молодой парой Лизой и Кириллом. Общих тем для общения оказалось немало — коронавирус «запер» зарубежом многих русских.

- Наши люди, которые живут во Въетнаме, общаются между собой. С Лизой и Кирилом мы встретились как раз у общих друзей. Ребята из Новосибирска, как и я, поэтому сразу нашли общий язык. И Лиза, и Кирилл, показались мне абсолютно нормальными: ничего в общении меня сначала не насторожило, - рассказала КП-Новосибирск Ольга.

23 марта Лиза с Кириллом должны были улетать домой, за пару можно было только порадоваться. Но за несколько часов до вылета девушка прибежала в слезах в квартиру к Ольге:

- Она сказала, что Кирилл ее бил, просила спрятать, - объясняет сибирячка. – Разумеется, я ее не выдала, хотя Кирилл звонил, спрашивал. В итоге улетел он без Лизы.

Когда самолет экс-жениха приземлился в Новосибирске, на телефон Ольги посыпались угрозы:

- Я сяду в тюрьму за то, что тебя разорву. Ты залезла в мои с ней отношения, ты сама виновата. Я порву тебя. Твой сын вырастит, придет ко мне, и я отвечу. Но тебе я сломаю челюсть в трех местах, и никто не сможет меня остановить, - угрожал беспрерывно Кирилл. – Гнида ты, жаба, я тебя жду.

Парень открыто угрожает сибирячке. Фото: личный архив.

НАРКОМАН В РОЗЫСКЕ

После таких сообщений Ольга боялась возвращаться в Россию с сыном.

- Мы же когда общались, выяснили, что у нас и общие знакомые в России есть. Найти мой адрес он может запросто, - объясняет сибирячка.

Пока Ольга была во Въетнаме, она попросила свою подругу написать заявление в Кировский отдел полиции Новосибирска. Повод в тот момент, кроме угроз, был как минимум еще один: через общих друзей Ольга в том числе знала, что парень нарушает карантин после прилета, не сидит дома. Но это, как оказалось, далеко не полный список.

- Когда полицейские стали проверять его по базе, то выяснилось, что его ищут по делу о сбыте наркотиков. Как тогда он смог улететь в другую страну, - передает диалог с полицейскими Кировского района подруга Ольги. – Но заявление у меня приняли: в нем я указала, что такого-то числа прилетел Кирилл, он нарушает карантин, а еще угрожает моей подруге, ей нужна охрана, она вот-вот прилетит в Россию и неизвестно, чем это закончится.

Девушки боялись, что Кирилл просто приедет встречать Ольгу в аэропорт или подкараулит ее у дома.

- Добрались мы до дома нормально. Но полиция ко мне так и не пришла. Единственное, звонили один раз и спрашивал: дома я или нет, не нарушаю ли я самоизоляцию. А то, что мне человек угрозы написывает, их не волнует, - говорит Ольга.

Кирилл, кстати, узнал, что на него написали заявление в полицию. И Ольге начали звонить странные люди:

- Они спрашивают меня, зачем я написала заявление на Кирилла, – рассказывает сибирячка. – Мне страшно за себя и за сына! Может, отчасти, и хорошо, что Лиза, невеста этого человека, до сих пор находится во Вьетнаме, далеко от него. А мне сейчас нужна защита!

Корреспонденты КП-Новосибирск пробовали связаться с Кириллом, но он отказывается общаться. Но мы готовы выслушать его точку зрения: связаться с редакцией можно по телю 8-913-068-56-72. Также мы направили запрос в ГУ МВД по Новосибирской области, попросив объяснить, как они отреагировали на заявление от девушки и что за дело о наркотиках, по которому проходит парень.

КП-Новосибирск следит за развитием событий

*Имена героев публикации изменены.