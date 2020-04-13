Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 14 апреля 2020 года: сегодня в Новосибирск прилетит чартер из Таиланда

Областной оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 14 апреля 2020 года: диагноз COVID-19 подтвержден уже у 46 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Под наблюдением медиков сейчас находятся 1636 человек: они либо контактировали с инфицированными, либо недавно вернулись из-за границы.

ПРОСТОЙ ПАРЕНЬ В ТОЛСТОВКЕ

Уже с 29 июня «Вектор» начнет испытывать вакцину от коронавируса на людях, и одним из добровольцев станет главный разработчик препарата - Ильназ Иматдинов. Что о нем известно - читайте в материале КП-Новосибирск.

ОН С НАМИ НАВСЕГДА

Ученый-вирусолог Виталий Зверев посоветовал не паниковать из-за коронавируса, потому что его пока невозможно победить. Так или иначе, коронавирусом переболеет 70% населения земного шара и у большинства людей болезнь пройдет в легкой форме, уверен вирусолог.

СИБИРЯКИ - ГЛАВНЫЕ НАРУШИТЕЛИ

Новосибирск признали худшим городом России по уровню самоизоляции, на его улицах зафиксировали слишком много людей. По данным «Индекса самоизоляции Яндекса», индекс Новосибирска — 1,9 баллов. Хотя остальные миллионники тоже находятся в оранжевой и красной зоне, у столицы Сибири — худший результат.

НАКАЗАНИЕ ДЛЯ НЕПОСЛУШНЫХ

Новосибирские суды составили 50 протоколов за нарушение режима самоизоляции. 17 человек сбежали из двухнедельного карантина у себя дома, им грозят штрафы по 15 тысяч рублей. Еще 18 протоколов было составлено на кафе, которые принимали посетителей у себя в зале. Также штрафы получили три бара и одна букмекерская контора, чьи владельцы решили открыться вопреки запретам.

ДОЛГОЖДАННАЯ СИБИРЬ

Больше недели назад новосибирские туристы застряли в Таиланде из-за закрытия воздушного сообщения с охваченной коронавирусом страной. Наконец правительство РФ разрешило пропустить борт из Бангкока и теперь россияне вернутся на родину. Здесь их ждет 14-дневный принудительный карантин, скорее всего — в обсерваторе.

РОССИЯ-ЩЕДРАЯ ДУША 1

32 киргиза застряли в Новосибирске из-за закрытия воздушных границ в республике бывшего СССР. Трое из них умерли, их тела отправили на родину через Казахстан. Остальные иностранцы были временно размещены в гостиницах. Им оплатили не только проживание, но и питание, провели медобследование, обеспечили работой, продлили необходимые миграционные документы. Также застрявшим в России киргизам помогает местное землячество.

Многие дети смогли почувствовать себя моделями. Фото предоставлено Светланой instagram.com/sv_syhina/

ХИТ СЕЗОНА САМОИЗОЛЯЦИИ

Новосибирцы массово выкладывают фото в платьях-подушках — таковы условия мирового флешмоба #pillowchallenge, призванного напомнить о самоизоляции. Первыми волну подхватили мамы-блогеры и фотографы — и собирают сотни лайков на популярной теме. Принять участие очень просто: 1. Раздеться 2. Привязать к телу подушку с помощью ремня 3. Выложить фото с хэштегом 4. Считать лайки.

rita__tim Сибирячка устроила танцы на балконе вместе с бабушкой во время самоизоляции

БАБУШКА С ОГОНЬКОМ

Жительница Новосибирска Маргарита Тимофеева исполнила со своей бабушкой зажигательный танец на балконе — в рамках челленджа, по правилам которого нужно сплясать под песню «Плачу на техно» группы «Хлеб». — Мы тут с бабулей знатно тусанули. Просто захотелось поднять вам настроение. И да, мне 30, а бабуле 81, так и дурачимся, — написала сибирячка на своей странице в Instagram.