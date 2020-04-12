2020-04-12T22:51:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Испытано на себе: как получить электронный больничный на карантине и не сойти с ума

Как получить электронный больничный, когда у тебя подозревают коронавирус, рассказывает корреспондент «КП», которая заболела после съемки в аэропорту
Алена МАРТЫНОВА
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На попытки получить электронный листок нетрудоспособности ушло много времени.На попытки получить электронный листок нетрудоспособности ушло много времени.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Фотокорреспондент КП-Новосибирск почувствовала себя плохо после съемки в Толмачево. Вызвала «Скорую помощь» и сдала тест на COVID-19. Во второй части своего дневника Алена рассказывает, какие этапы ей пришлось пройти, чтобы получить больничный дистанционно и удалось ли вообще это сделать.

ПРОВЕРКА ЗА ПРОВЕРКОЙ

Сразу спойлер: больничного мне пришлось добиваться два дня. После теста на коронавирус врачи отпустили меня с легкими симптомами ОРВИ домой до определения результатов. Теперь - сознательная самоизоляция на 14 дней. На нас, журналистов, «нерабочий месяц» не распространяется, поэтому нужно оформлять больничный.

На сайте ФСС раздел о подаче заявления на ЭЛН при карантине выделен большими буквами. Фото: скриншот с сайта lk.fss.ru

На сайте ФСС раздел о подаче заявления на ЭЛН при карантине выделен большими буквами. Фото: скриншот с сайта lk.fss.ru

О том, что на сайте Фонда социального страхования (lk.fss.ru) можно дистанционно получить электронный листок нетрудоспособности при карантине, я узнала от знакомого терапевта. Прежде информация об этом мне нигде не попадалась. Вызывать врача на дом из поликлиники я не торопилась, чтобы лишний раз не подвергать людей возможному риску заражения. К тому же хотелось испытать новые возможности современных технологий.

Итак, чтобы получить больничный по интернету, нужно заполнить информацию о себе в личном кабинете на сайте «Госуслуги» (gosuslugi.ru). Для меня больничный стал поводом зарегистрироваться и на «Госуслугах», так что мне пришлось столкнуться с кое-какими трудностями.

«Скоро рассвет, доступа нет…». Фото: скриншот с сайта lk.fss.ru

«Скоро рассвет, доступа нет…». Фото: скриншот с сайта lk.fss.ru

Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как в разных базах проверяются твои паспортные данные, СНИЛС и ИНН. Пока шла эта проверка, время сессии истекало - и мне приходилось заходить в личный кабинет и запускать проверку заново. Сказка про белого бычка. Только спустя сутки маленькая победа: информацию проверили, и моя учетная запись стала «стандартной». Однако счастья это мне не принесло - доступ к электронному больничному по-прежнему закрыт. Видимо, нужно сделать что-то еще, чтобы моя запись превратилась в «подтвержденную».

ВСЕ РАВНО ИДИ НА УЛИЦУ?

Позвонила в новосибирский Фонд социального страхования. Там мне сказали, что для полного подтверждения личности нужно самой прийти в отделение соцстраха. Но поскольку мне сейчас никуда ходить не следует, то не остается ничего другого, как вызывать врача из поликлиники по месту жительства…

- А я недавно переехала на новое место и не успела закрепиться за поликлиникой. Как быть?

- Вне зависимости от прописки и от того, закреплен ли человек за поликлиникой, вам обязаны оказать помощь. Объясните ситуацию и попросите электронный больничный. Да, конечно, нужен полис ОМС, - ответили мне в соцстрахе.

Подтверждение учетной записи на «Госуслугах» можно сделать через банк. Фото: скриншот с сайта online.sberbank.ru

Подтверждение учетной записи на «Госуслугах» можно сделать через банк. Фото: скриншот с сайта online.sberbank.ru

МОЯ ПОПЫТКА НОМЕР 5

Выходит, если ты не успел в свое время зарегистрироваться на «Госуслугах» и подтвердить свою личность, то электронный больничный тебе не светит? Оказалось, вроде как выход есть: подтвердить свою личность можно через банк, просто зайдя в приложение. Видимо, сотрудники соцстраха еще плохо разбираются в интернет-возможностях своего сервиса, а может, просто заморачиваться не стали…

В приложении банка я заполнила заявку на подтверждение учетной записи. Все - на смартфоне. И - о чудо! - в личном кабинете моя запись наконец-то стала «подтвержденной». Вот только доступ к услуге электронного больничного для меня по-прежнему закрыт. Степень раздраженности подходит к точке невозварата.

Учетная запись подтверждена, но доступа к нужной услуге по-прежнему нет. Фото: скриншот с сайта lk.gosuslugi.ru

Учетная запись подтверждена, но доступа к нужной услуге по-прежнему нет. Фото: скриншот с сайта lk.gosuslugi.ru

БОЛЬНИЧНЫЙ ПОЧТИ ВИРТУАЛЬНЫЙ

Перехожу к плану Б. Звоню в регистратуру городской поликлиники № 20. Короткие гудки. Зато с первого раза дозваниваюсь до единой регистратуры по номеру 124. Девушка записала мои данные и пообещала, что передаст их в регистратуру 20-й поликлиники и ко мне придет врач.

- А может, мы как-то удаленно оформим? Я готова прислать все копии документов, - предлагаю я, прекрасно понимая, что это так далеко от реальности: прислать документы на электронную почту обычной поликлиники, чтобы оформить больничный. По-моему, в условиях пандемии это было бы очень актуально.

- Хорошо, я скажу, чтобы сначала вам позвонили, - ответила мне девушка.

Врач из поликлиники пришел в тот же день после звонка в единую регистратуру. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Врач из поликлиники пришел в тот же день после звонка в единую регистратуру.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Звонка не было. Но через пару часов пришел врач - в маске и с антисептиком. Я надела маску и открыла в комнате окно для проветривания. Присела в отдалении от врача и стала отвечать на вопросы, как я докатилась до жизни такой.

Врач меня не осматривал, потому что у меня есть справка после осмотра из инфекционной больницы, где также указано, что взят мазок на COVID-19. Медик заполнил документы и ушел, позже прислал на WhatsApp номер электронного больничного. Теперь я могу находиться дома на законных основаниях. Правда, интернет тут вовсе ни при чем.

P. S. На следующий день из любопытства зашла на сайт соцстраха - доступ к услуге по оформлению больничного мне все-таки открыли. Заполнять заявку я, конечно, уже не стала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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