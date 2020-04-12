2020-04-12T22:51:37+03:00
Общество

Пасхальные службы в Новосибирске в период коронавируса: как пройдут, и кто может посещать

Рассказываем, как пройдут пасхальные службы в Новосибирске в период коронавируса. Губернатор области и церковь просят новосибирцев не рисковать здоровьем
Ксения ПОЛТОРАНИНАЕва ЛЮТОВА
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Для тех, кто придет на службу в Пасху, церковь сделает все возможное, чтобы люди не заразилисьДля тех, кто придет на службу в Пасху, церковь сделает все возможное, чтобы люди не заразилисьФото: Евгения ГУСЕВА
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Как пройдут пасхальные службы в Новосибирске в период короновируса - основной вопрос, который волнует верующих. Инфекция вносит свои коррективы в жизни прихожан и священников. Поэтому губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим выступили к сибирякам с обращением, попросили верующих не рисковать здоровьем.

- Никаких препятствий для посещения храмов чиниться не будет. Но, в то же время, учитывая сложившиеся обстоятельства, мы напоминаем вам об опасности заражения коронавирусной инфекцией, особенно при большом количестве народа. Если же вы, несмотря на все наши предупреждения, имеете желание посетить храмы, то это необходимо сделать с соблюдением всех санитарных противоэпидемиологических норм, - говорится в совместном обращении губернатора и Митрополита.

Новосибирский священник Борис Левитан говорит, что никто не осудит человека, если он Пасху будет отмечать дома, а не в храме. Но с другой стороны и храмы не закрыты.

- Не было конкретного запрета. И храмы открыты. Есть люди, которые не мыслят своей жизни без богослужения. И если нам власть разрешает передвижение в магазин, то почему человек не может пойти в храм? Для него может быть служба в храме даже важнее, чем поход за продуктами в магазин. Мы предупреждаем людей, чтобы они по возможности оставались дома. А если чувствуют себя плохо, есть симптомы - кашель или температура, то оставаться дома строго обязательно. Но в то же время двери храма открыты, и кто не мыслит своей жизни без богослужения может посетить важнейшие службы, о которых сказано в соглашении, - говорит иерей Борис Левитан.

Для тех, кто придет на службу в Пасху, церковь сделает все возможное, чтобы люди не заразились. В храмах будет также соблюдаться необходимая дистанция между верующими, чтобы не распространять инфекцию.

— Настоятели храмов следят, чтобы все требования Патриархии и светских властей исполнялись неукоснительно. Чтобы все поверхности обрабатывались дезинфицирующими растворами. Начиная от ручек дверей и заканчивая иконами. Помещения храмов регулярно проветривались, персонал был в масках и перчатках и ещё многое другое, — добавляет отец Борис.

При этом, по его словам, нельзя ставить храм в один ряд с ночным клубом или, например, кружком по вышиванию.

- И пытаться полностью наложить мирские лекала на таинственную, божественную жизнь Церкви тоже не следует, - считает священник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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