2020-04-12T22:51:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 13 апреля 2020 года составило 38 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 13 апреля 2020 года
Никита МАНЬКО
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В инфекционной больнице находятся 28 человек с коронавирусом. Фото: Минздрав НСО.В инфекционной больнице находятся 28 человек с коронавирусом. Фото: Минздрав НСО.
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Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 13 апреля 2020 года выросло до 38 человек: сразу десять новых случаев заражения было выявлено за минувшие сутки. Всего в инфекционную больницу был госпитализирован 81 пациент с подозрением на коронавирус.

По данным оперативного штаба, на данный момент в инфекционной больнице находятся 28 человек, зараженных COVID-19. Двое заболевших находятся в тяжелом состоянии, один из них подключен к аппарату ИВЛ.

В детской больнице №3 находятся 23 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

Под медицинским наблюдением остаются 1604 человека. Еще 9004 жителей региона успешно прошли двухнедельный карантин. Количество выздоровевших от коронавируса выросло до 10 человек.

Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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