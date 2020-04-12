Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 13 апреля 2020 года составило 38 человек
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 13 апреля 2020 года выросло до 38 человек: сразу десять новых случаев заражения было выявлено за минувшие сутки. Всего в инфекционную больницу был госпитализирован 81 пациент с подозрением на коронавирус.
По данным оперативного штаба, на данный момент в инфекционной больнице находятся 28 человек, зараженных COVID-19. Двое заболевших находятся в тяжелом состоянии, один из них подключен к аппарату ИВЛ.
В детской больнице №3 находятся 23 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.
Под медицинским наблюдением остаются 1604 человека. Еще 9004 жителей региона успешно прошли двухнедельный карантин. Количество выздоровевших от коронавируса выросло до 10 человек.
Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU