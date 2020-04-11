Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 12 апреля 2020 года составило 28 человек

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 12 апреля 2020 года выросло до 28 человек: об этом сообщил оперативный штаб Новосибирской области.

На данный момент в стационаре инфекционной больницы находятся 18 человек, зараженных COVID-19. Один из заболевших находится в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ.

Семь детей с легкими признаками ОРВИ поступили в детскую больницу №3. Они приехали из Москвы, Сочи, Индонезии или контактировали с инфицированными коронавирусом.

Количество выздоровевших от коронавируса в Новосибирске выросло до 10 человек. Двух сибиряков выписали из больнице накануне, и они уже вернулись домой. Всего под медицинским наблюдением остаются 1938 человек. Еще 8539 жителей региона успешно прошли двухнедельный карантин, и теперь они могуь общаться со своими родными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

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