В Испании аплодируют прохожим, а в Бразилии народ спасается в джунглях: как коронавирус изменил жизнь сибиряков, живущих за границей

В Испании от COVID-19 умерли уже более 14 тысяч человек, и каждый вечер люди с балконов хлопают редким прохожим на улице. В Бразилии иностранцев выгоняют из дома, и джунгли становятся самым безопасным местом. В США обязывают носить маски, на карантине даже Голливуд. Во всех этих точках мира находятся новосибирцы. Что происходит вокруг наших соотечественников - в материале КП-Новосибирск.

ИСПАНИЯ: ХУДОЖНИКИ УХОДЯТ В ОНЛАЙН

Новосибирский стрит-арт-художник Иван Ягода отправился в кругосветное путешествие по миру, успев посетить Германию, США, остров Бали и Грецию, а сейчас застрял на карантине в пригороде Барселоны. В середине марта Иван прилетел в Испанию с острова Бали, чтобы навестить здесь маму, которую не видел три года. Приехав, понял: слишком оптимистично было прилетать в страну, которая сейчас на третьем месте в мире по количеству смертей от коронавируса.

- Я прилетел в Испанию, и в этот же день границы закрылись. Через две недели я понял, что здесь даже на велосипеде не покататься - везде патрули. В Испании действует строгий режим самоизоляции - можно дойти только до магазина и до аптеки, - говорит Иван Ягода.

Иван находится в Испании. Фото: предоставлено Иваном ЯГОДОЙ.

Пять дней назад художник еще планировал лететь в Новосибирск, сейчас самолеты не летают. Иван пытается находить плюсы в таком положении. Да, вирус. Но, с другой стороны, и солнце - на улице около +20. Каждый день можно есть вкусные местные продукты - здесь дешевые оливки, вино и сыры. А вот хлеб, мука и крупы стоят дороже российских - один поход в магазин обходится в 1,5 - 2 тысячи рублей, в сравнении с Новосибирском - на 500 рублей дороже.

Испанцы стараются не падать духом даже на карантине - каждый день в 20.00 все дружно выходят на балконы аплодировать врачам, иногда дуют в трубы и дудки. Получается, что каждый одинокий прохожий слышит овации и ощущает себя как будто на сцене.

Три года назад сибиряк нарисовал череп на испанском острове Тенерифе. Фото: предоставлено Иваном ЯГОДОЙ.

- Большинство художников что в России, что в мире не страдают от самоизоляции. Граффити-артисты осваивают виртуальное пространство, - рассказал КП-Новосибирск Иван Ягода.

Оказывается, появилось специальное интернет-приложение, в котором благодаря очкам виртуальной реальности ощущаешь себя на крыше многоэтажки. Ее стены можно разрисовать, будто настоящие, в чем и состязаются сейчас художники.

- Такие работы живут намного дольше, чем настоящие граффити, которые быстро закрашивают. В целом коронавирус показал миру, насколько важны цифровые технологии. Те, кто не вел свои странички в интернете, уже теряют клиентов. Даже пожилые люди приходят в соцсети. Вот моя бабушка завела «Инстаграм», - добавляет Ягода.

БРАЗИЛИЯ: ИНОСТРАНЦЫ ИЩУТ СПАСЕНИЕ В ДЖУНГЛЯХ

Востоковед из НГУ Лена Килина уже 10 лет занимается современным искусством - и устраивает арт-перформансы в разных странах. Но недавно она сама пережила настоящую драму - сперва ее обокрали на знаменитом бразильском карнавале в городе Олинда в самом начале эпидемии, а через пару недель выгнали из дома в Сан-Паулу из-за страха перед иностранцами.

Улицы столицы Бразилии опустели, масок не хватает даже врачам. Фото: предоставлено Леной КИЛИНОЙ.

- Паника вокруг коронавируса в Бразилии разрушила мою дружбу с соседями по дому. Они вернулись после трехнедельного путешествия из другого штата, и я попросила их пройти карантин. В ответ сосед начал кричать на меня, что это его дом и он тут командует. Затем потребовал дополнительных денег за комнату, хотя я заплатила за месяцы вперед. И это несмотря на то, что все три недели я ухаживала за их кошками и следила за домом! А вместо того, чтобы быть благодарными и позаботиться о своем здоровье, они обидели меня и потребовали дополнительной платы, потому что я «гринго» - белая иностранка с кучей денег. Предрассудки и дискриминация - довольно частые явления в Бразилии. Но не все местные жители такие - просто мне попались избалованные эгоисты, - описала свои злоключения КП-Новосибирск Лена Килина.

По данным ВОЗ, в Бразилии зарегистрировано более 16 тысяч заболевших. Более 800 человек уже умерли от коронавируса. В местных СМИ пишут, что на кладбищах в Сан-Паулу ежедневно хоронят от 30 до 40 умерших от пневмонии, но в большинстве случаев они даже не проходили тесты.

Джунгли в Бразилии становятся самым безопасным местом. Фото: предоставлено Леной КИЛИНОЙ.

Новосибирской художнице пришлось снимать отдельную квартиру, но сейчас она думает о переезде в джунгли - к амазонским индейцам в Мату-Гросу. Девушка познакомилась с ними пару лет назад, когда снимала арт-проект о жизни в джунглях. Коренные жители Амазонии не страдают от нелюбви к приезжим да и коронавирусом не так напуганы.

- Как говорят местные СМИ, больше 14 миллионов бедняков живут в фавелах - кварталах из хижин, где полная антисанитария и беззаконие. Здесь даже врачам не хватает масок, а власти скрывают настоящее число зараженных - занижают цифры. Поэтому в крайнем случае я бы выбрала самоизоляцию в джунглях, где меньше шансов заразиться. Другой вариант - переждать в северном штате Байя, - поделилась планами Лена Килина.

США: ГОЛЛИВУД ПОД ЗАПРЕТОМ

Сибирячка Вика Рассказова несколько лет назад уехала в Лос-Анджелес - и сменила профессию телеведущей на диджея. Еще недавно она играла на вечеринках по всему миру - от Таиланда и Сингапура до казино Лас-Вегаса, но теперь сидит в четырех стенах.

Перед введением карантина девушка успела улететь в Москву, а вот ее подруга Валерия осталась в Лос-Анджелесе и рассказывает, что там происходит.

- Пляжи, в том числе знаменитый променад Санта-Моника, закрыты, а в Голливуде дежурят усиленные патрули полиции. С 11 апреля все будут обязаны носить маски, когда выходят из дома. За отсутствие маски обещают ввести штрафы. Зато теперь звезды кино могут не боятся папарацци и спокойно ходить по городу, - считает Валерия.

Голливуд и другие холмы в США теперь закрыты для туристов. Фото: личный архив.

По ее словам, сейчас в США у многих проблемы с работой - казино, ночные клубы и бары закрыты. Многие диджеи по всему миру остались без денег.

Но Вика нашла выход. Теперь она проводит платные онлайн-вечеринки.

- Никто не проводит вечеринки в клубах, и все диджеи переходят в онлайн. Я этим занимаюсь с июля прошлого года - зарабатываю на трансляциях сетов. Для этого подходит Begolife, но есть и другие платформы. На каждой трансляции собирается даже побольше людей, чем в маленьком клубе - стабильно меня смотрят 500 человек. Вообще, за час на трансляцию могут прийти 15 - 20 тысяч человек, - назвала цифры КП-Новосибирск Виктория Рассказова. - Получается, люди продолжают ходить на вечеринки, но теперь - не вставая с дивана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/772473" frameborder="0"></iframe> Новосибирский художник показал, как проходит карантин в Испании.

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