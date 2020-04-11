А на даче все иначе: сибиряки готовы променять душные квартиры на загородные дома, устав от самоизоляции

Где купить дачу и как вырваться из квартиры - такой вопрос все чаще задают себе новосибирцы, находясь на самоизоляции. Из-за пандемии коронавируса у сибиряков нет возможности улететь за границу. Приходится искать альтернативу в пределах родного города - дачные участки. Эксперты предполагают, что в скором времени спрос на загородные дома может вырасти в несколько раз. Выясняем, где самые дорогие дачи и где найти варианты подешевле, а также на что обращать внимание при выборе участка.

Самый главный вопрос: какая у загородных домов цена? Дача - неустойчивая в этом плане недвижимость. Тут нельзя назвать цену за один квадратный метр. На одном участке может быть несколько домов, при этом в одном и том же садоводстве участки могут сильно различаться по стоимости.

- Цену определяют качество дома, форма земли и так далее. Сейчас дачи чуть дороже, чем зимой, потому что начинается сезон. Прогнозируем, что спрос на дачную недвижимость будет расти из-за того, что все границы закрыты. И вместо того, чтобы ехать куда-то далеко, сибиряки будут покупать или арендовать дома, - рассказал КП-Новосибирск Александр Черненко, один из экспертов в недвижимости.

Какие участки котируются? Сибиряков привлекают участки рядом с водоемами. Смотрят на наличие газона, доступность подъезда к будущему летнему жилью. За такую «роскошь» придется заплатить. Например, самые дорогие дома располагаются в северном направлении - Мочищенское и Красноярское шоссе либо противоположная сторона - Бердский залив. Ценник на такие дома заоблачный. Может достигать 100 миллионов рублей.

- Самые дешевые дачные участки - в черте города. Например, Дзержинский, Первомайский и Октябрьский районы. Минимальный ценник на домики здесь - 200 тысяч рублей, - отмечает эксперт.

Александр советует: не нужно выбирать будущую дачу только по внешнему виду. Есть еще ряд нюансов, которые в дальнейшем могут сыграть с владельцами злую шутку.

- При выборе дома стоит обратить внимание на то, высоко или низко он находится, чтобы не затопило. Надо обязательно смотреть, как оформлена недвижимость: дом должен стоять на вашем земельном участке и не заходить на соседский, - говорит Александр. - Посмотрите, оплачены ли членские взносы, чтобы не было долгов за газ, электричество и прочие услуги.

ОФИЦИАЛЬНО

«На даче можно самоизолироваться»

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил, можно ли в режиме самоизоляции выезжать на дачу:

- Да, конечно же, самоизолироваться на даче можно. Прекрасно понимаю, насколько важен приусадебный участок. Мы не возбраняем самоизоляцию на даче.

В пресс-службе правительства отметили, что нужно учесть, насколько дачный участок удален от цивилизации:

- При выборе конкретного места для самоизоляции необходимо в первую очередь учитывать его доступность для экстренных служб, возможность вызвать врача в случае появления признаков простудных заболеваний.

Все это необходимо, для того чтобы дача стала действительно местом изоляции, а не причиной постоянной суеты и регулярных выездов в город.

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