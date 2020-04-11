Эколог прогнозирует снижение заболеваемости раком и астмой из-за коронавируса

Коронавирус несет не только плохие, но и хорошие новости, об этом заявил новосибирский эколог, старший научный сотрудник НГУ Сергей Пащенко. Он считает, что режим самоизоляции, который введен в Новосибирске, хорошо влияет на природу, очищает воздух от тех же выхлопных газов.

- Обычно мы, экологи, говорим: «Вот бы остановить все эти машины хотя бы на месяц! И показать, как станет хорошо». А нам отвечают: «Пошли вы, нам надо ездить в три магазина, и жена должна ехать, и я поеду, и все мы на отдельных автомобилях, а вы мне не указ». Сейчас все резко изменилось - сбывается наша мечта, автомобилей стало меньше. Я живу в Академгородке. По моим подсчетам, поток машин снизился раза в два-три. Как итог станции загрязнения воздуха - не только в России, но и в том же Китае - показали резкое уменьшение вредных веществ. Это происходит во всем мире. Воздух стал чище в том числе и у нас, - рассказал КП-Новосибирск Сергей Пащенко.

«Нам повезло, у нас был запас времени» - ученый объяснил, почему в России пациентов с коронавирусом меньше, чем в европейских странах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Чистота воздуха влияет на самочувствие сибиряков.

- Машины - один из источников бензопирена, которым вы дышите каждый день. А из-за этого развивается и рак легких, и астма, - объясняет эколог.

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За месяц-полтора режима самоизоляции показатели заболеваемости рака, конечно, вряд ли изменятся. А вот астмой народ, по словам эколога, будет болеть меньше.

- Чтобы изменить статистику по раку, нужно, конечно, больше времени. А вот легочные заболевания, астма - тут могут быть изменения уже и за такой короткий период. Кстати, если бы коронавирус случился зимой - в ноябре, например, когда народ страдает от зимних смогов, то мы бы увидели снижение и ишемических болезней сердца, - считает Пащенко. - Может быть, все это сейчас приведет к тому, что удаленка станет модой. Если 90% перейдут на удаленку, то воздух станет чище, люди будут жить дольше. Количество машин уменьшится.

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