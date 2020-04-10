«У меня теперь разные ноздри, а кончик - как у Бабы-яги!»: пластический хирург изуродовал лицо сибирячке

32-летняя жительница Новосибирска Ольга с детства страдала из-за своего носа: не могла нормально дышать из-за проблем с перегородкой. Хотя внешне все было в порядке: симпатичная девушка с красивым носиком.

- Это врожденная патология, - рассказала КП-Новосибирск Ольга. - В 2016 году я решилась на операцию, чтобы устранить нарушение. Делали мне ее абсолютно бесплатно в муниципальной клинике в Новосибирске.

После этого девушка наконец-то смогла дышать нормально, но появилась еще одна проблема: «дырка» в носу. На медицинском языке это называется «перфорация».

- В перегородке носа образовался «просвет», нужно было убрать нарушения, - объясняет Ольга.

Эта процедура не относится к бесплатным медицинским услугам, так что сибирячка стала подыскивать клинику, куда она могла бы обратиться.

Сибирячка стеснялась своей внешности после операции. Фото: личный архив.

- Я очень внимательно читала отзывы перед тем, как выбрать клинику. Я понимала, что у меня перфорация, и именно по этой причине искала профессионала, - говорит Ольга. - На первом приеме врач убедительно рассказал, как мой нос преобразится в лучшую сторону, ни о каких рисках речи не шло. Результатом должно было стать удаление горбинки, восстановление правильного носогубного угла.

29 января 2019 года девушке сделали вторую операцию, и сначала казалось, что все прошло хорошо.

- Доктор был доволен операцией: говорил, что переживал, хватит ли хрящей, но проблем не возникло, - передает слова врача Ольга.

Но когда через неделю Ольге сняли с носа гипс, оказалось, что проблемы есть.

- Ноздри стали разной формы, а кончик носа опустился, как у Бабы-яги. И сам нос покосился. Да родные были просто в ужасе, когда мой нос увидели, - возмущается Ольга. - Но доктор тогда начал меня успокаивать: уверял, что это просто отек, он спадет, и все исправится. Тогда я ему еще верила…

Но ничего не исправилось ни через месяц, ни через два. И с каждым днем надежды девушки улетучивались.

- Чем больше времени проходило, тем больше я переставала надеяться на тот результат, которого ждала. И все больше надеялась хотя бы на то, что мне не будет страшно смотреть в зеркало, а тем более фотографироваться, - признается Ольга.

Так сейчас выглядит нос сибирячки. Фото: личный архив.

Когда девушка спустя 4,5 месяца пришла на прием к пластическому хирургу, то уже прекрасно понимала: никакого волшебного преображения не будет.

- Очень надеялась, что доктор предложит коррекцию, но и тогда меня снова заверили, что это все кожа, которая до сих пор не встала на место. И столь очевидная асимметрия вот-вот будет компенсирована тем, что произойдет чудо, когда носу «исполнится» шесть месяцев, а может, и год. На тот момент было безумно жаль потраченных эмоций, денег за прием и времени.

Ни через полгода, ни через год ничего не изменилось. А доктор уже стал обвинять во всем саму пациентку.

- Мне сказали, что результат операции был непредсказуем, потому что у меня гигантская перфорация. Но меня об этом даже не предупреждали! - возмущается Ольга.

Чуть больше недели назад Ольга снова сделала операцию, но уже в другой клинике. Опять заплатила 200 тысяч рублей, и тем, как ей переделали нос, довольна. И теперь ищет юриста, чтобы требовать с клиники, где ей изуродовали лицо, потраченные деньги.

- Больше всего я не хочу, чтобы хоть кто-то еще там пострадал, - добавляет Ольга.

Получится ли у девушки наказать врачей, скоро станет известно.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Проводите экспертизу в другом регионе»

Вот какой совет дала юрист Инесса Рябинина:

- Прежде всего девушке нужно найти хорошего юриста. Процесс будет сложным. Сначала нужно написать претензию к клинике, подробно расписать жалобы и потребовать компенсацию. Если они откажутся ее выплачивать, то обращаться в суд. И требовать, чтобы независимую экспертизу провели в другом регионе. Это принципиально, чтобы на результаты никто не мог повлиять.

ОФИЦИАЛЬНО

«Клиника не имеет оснований не доверять своему врачу»

Свой комментарий об операции, проведенной Ольге, клиника официально разместила в соцсетях:

- Перед проведением медицинского вмешательства пациенткой было дано письменное добровольное информированное согласие на ринопластику, согласно которому она была предупреждена, что в ряде случаев могут потребоваться повторные операции, в том числе в связи с послеоперационными осложнениями или с особенностями течения заболевания. В документе также отмечено, что ей была предоставлена возможность задать вопросы о степени риска и пользе оперативного вмешательства, и врач дал понятные исчерпывающие ответы. Клиника не имеет оснований не доверять своему врачу, который выполнил все необходимые процедуры и, в частности, провел разъяснительную беседу перед операцией.