Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 11 апреля 2020 года составило 21 человек

Оперативный штаб назвал число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 11 апреля 2020 года. На данный момент диагноз COVID-19 подтвержден тестами у 21 человека: 8 из них уже выздоровели, один заразившийся новосибирец находится на искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии. За прошедшие сутки в инфекционную больницу №1 было госпитализировано 49 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них 13 человек имеют подтвержденный диагноз COVID-19 и находятся на лечении. Трое последних заболевших — женщины. Одни из сибирячек вернулась из Таиланда, другая — из Москвы. Третья сибирячка никуда не выезжала, круг ее контактов уже установлен. Под наблюдением медиков остаются 2785 жителей области. 7609 человек уже снято с наблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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