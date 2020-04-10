2020-04-10T20:55:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 11 апреля 2020 года составило 21 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 11 апреля 2020 года
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Новосибирцев призывают соблюдать режим самоизоляции и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.Новосибирцев призывают соблюдать режим самоизоляции и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Оперативный штаб назвал число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 11 апреля 2020 года. На данный момент диагноз COVID-19 подтвержден тестами у 21 человека: 8 из них уже выздоровели, один заразившийся новосибирец находится на искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии. За прошедшие сутки в инфекционную больницу №1 было госпитализировано 49 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них 13 человек имеют подтвержденный диагноз COVID-19 и находятся на лечении. Трое последних заболевших — женщины. Одни из сибирячек вернулась из Таиланда, другая — из Москвы. Третья сибирячка никуда не выезжала, круг ее контактов уже установлен. Под наблюдением медиков остаются 2785 жителей области. 7609 человек уже снято с наблюдения.

Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

Вирусолог Сергей Нетесов о пике заболеваемости коронавирусом: «Чем теплее, тем жизнь вируса короче»

Молекулярный биолог, завлабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН считает, что весеннее тепло может ударить по вирусу, но пик заболеваемости коронавирусом – еще впереди (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Москве от коронавируса умер пенсионер, который, не зная о диагнозе, пошел в аптеку и потерял сознание
Пожилого мужчину скорая доставила в больницу с серьезными травмами головы и с высокой температурой. Спустя пару дней пришли и результаты анализов: диагноз COVID-19 подтвердился
«Я и так вижу - у вас не корона!»: Некоторым заболевшим теста на СOVID-19 приходится добиваться угрозами
«Комсомолка» попыталась разобраться, почему в России нет поголовного тестирования на коронавирус? Не хватает тестов, лабораторий? Или пока всеобщее тестирование и не нужно
Новости 24
Лечение Надежды Бабкиной обойдется в 300 тысяч рублей
Новосибирцы получат «кредитные каникулы» по ипотеке, которая не больше двух миллионов рублей
«Сгорело кафе у озера»: стали известны подробности пожара в Новосибирском зоопарке
Пожар в Новосибирском зоопарке: шесть машин МЧС тушили кафе
Губернатор Андрей Травников: «Прошу воздержаться от посещения храмов на Пасху»
Вернулись за парту: рассказываем, какие новосибирские школы снова открылись
«Антивирусный суд»: новосибирец оштрафован за прогулку в Нарымском сквере
«Во время пандемии выгоняет из дома»: жена Павла Прилучного пожаловалась на побои от мужа
Ситуацию под контроль: как регион борется с коронавирусом?
Удар по COVID-19: в новосибирской столовой появился «антикоронавирусный» салат
«Будем одними из первых»: губернатор и спикер Заксобрания обратились в федеральный центр с просьбой присвоить Новосибирску почетное звание
10 тысяч за нарушение режима: приезжий из Казахстана отправился в другой регион просто по желанию
Работают круглые сутки: первую очередь инфекционного центра в Новосибирске сдадут к 30 апреля
«Против губительного поветрия»: над Новосибирском пролетел вертолет с чудотворной иконой