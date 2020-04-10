Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 11 апреля 2020 года составило 21 человек
Оперативный штаб назвал число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 11 апреля 2020 года. На данный момент диагноз COVID-19 подтвержден тестами у 21 человека: 8 из них уже выздоровели, один заразившийся новосибирец находится на искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии. За прошедшие сутки в инфекционную больницу №1 было госпитализировано 49 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них 13 человек имеют подтвержденный диагноз COVID-19 и находятся на лечении. Трое последних заболевших — женщины. Одни из сибирячек вернулась из Таиланда, другая — из Москвы. Третья сибирячка никуда не выезжала, круг ее контактов уже установлен. Под наблюдением медиков остаются 2785 жителей области. 7609 человек уже снято с наблюдения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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