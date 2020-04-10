Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 11 апреля 2020 года: школы снова открываются, но в парках штрафуют

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 11 апреля 2020 года, увы, не радуют: опасную болезнь диагностирлвали у 21 сибиряка. Один из пациентов находится в стабильно тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ.

Как сообщили в оперативном штабе, одна из последних инфицированных прилетела из Таиланда, вторая — из Москвы. Третья заболевшая никуда не выезжала из Новосибирска, также она не общалась с теми, кто уже болеет. Круг ее контактов уже был установлен.

СНОВА В ШКОЛУ

С 13 апреля правительство региона возобновляет работу школ в поселках Новосибирского района и других муниципалитетах области, где живет не более 23 тысяч человек. Притом в Бердске, Искитиме, городе Обь и наукограде Кольцово школьники продолжат учиться дистанционно.

ЗА ПРОГУЛКУ В ПАРКАХ ШТРАФУЮТ

Новосибирцы нарушают режим самоизоляции и отправляются погулять в парки, и за это нарушение их наказывают по закону. Уже есть прецеденты: молодой человек решил прогулятся в Центральном парке, и получил штраф за нарушение режима самоизоляции.

Иверскую икону Божией Матери подняли в небо над Новосибирском. Фото: nskmi.ru

ВОЗДУШНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД

Новосибирские вертолетчики вместе со священниками РПЦ провели воздушный крестный ход над Новосибирском. На борту вертолета находилась Иверская икона Божией Матери из монастыря в Козихе, известная региональная реликвия. Кроме того, также на шести выездах из города прошли молебные пения «во время губительного поветрия».

ПЫТАЛСЯ СБЕЖАТЬ ОТ КАРАНТИНА

Житель Алтайского края вернулся в Россию из Казахстана через пропускной пункт в Нвоосибирской области. Путешественник не стал следовать требованиям режима самоизоляции, и вместо возвращения в родной регион повернул в Томскую область. Там его остановили сотрудники ГИБДД и попросили объяснить причину визита. Тот отказался и получил протокол за нарушение режима самоизоляции: суд назначил штраф в 10 тысяч рублей.

То самый салат с имбирем.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

УДАРИМ САЛАТАМИ ПО КОРОНАВИРУСУ

Новосибирская сеть столовых решила помочь в борьбе с вирусом и придумала новый рецепт овощного салата. Наряду с редиской, морковью, стручковой фасолью и листьям салата, он содержит имбирь. Стоимость блюда сравнима с порцией «греческого» — целых 50 рублей, и такой салат выйдет дороже классического «чесночного». Повара заведения признались, что блюдо появилось благодаря разговорам о пользе имбиря в борьбе с COVID-19.

НОВОСИБИРЦЫ УЖЕ ПЕРЕБОЛЕЛИ КОРОНАВИРУСОМ

Новосибирские врачи не исключают, что многие новосибирцы уже переболели коронавирусом еще в январе-феврале. Главный инфекционист региона Лариса Позднякова предположила, что жители Дальнего Востока и Сибири на самом деле выработали иммунитет.

- Если посмотреть по карте, Дальний Восток и Сибирь несмотря на то, что мы принимаем зарубежные, московские и петербургские рейсы, где сейчас пик заболевших коронавирусом, у нас все-таки не такое количество больных, как в Центральной части России. Скорее всего, в этом и кроется правда: мы наработали некий иммунитет к инфекции, - предположила Лариса Позднякова.

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