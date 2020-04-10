Номинация «Доктор года - 2020»: Мазуренко Елена Сергеевна

Номинация «Доктор года - 2020»: «За достижения в области эндокринологии»

Елена Сергеевна в 2013 г. окончила с отличием НГМУ.

В 2013-2015 г. успешно прошла клиническую ординатуру по специальности «эндокринология» с 2016-2019 г. аспирантуру, по окончании которой, защитила диссертацию.

С 2015 г. работает в ФГБУ ННИИТО, где осуществляет подготовку к оперативному лечению и периоперационное ведение пациентов.

Область научных интересов Елены Сергеевны посвящена 2 глобальным проблемам: синдрому диабетической стопы и остеопорозу.

Помимо основной деятельности в ФГБУ ННИИТО, ее 1-й задачей был поиск инструмента ранней диагностики диабетической дистальной нейропатии для предупреждения развития таких осложнений, как язвы и гангрена конечностей и их ампутаций. Она разработала «Способ ранней диагностики нейропатии методом электронейрографии» и получила патент на изобретение.

2-й задачей Елены Сергеевны было выявление частоты остеопороза в Новосибирске, для этого в течение 1 года она лично обследовала около 1,5 тысяч человек. Сейчас работает над созданием Сибирского рискометра остеопоротических переломов.

В 2015 г. Елена Сергеевна осуществляла стажировку у д-ра Ш. Левита (Израиль), обучение и представление научных результатов на международном уровне в рамках Всемирного конгресса по остеопорозу в 2017 г. во Флоренции, 2018 г., в Кракове, в 2019 г., в Париже.

Является автором > 30 публикаций (монографий и статей в журналах WoS/Scopus), постоянно совершенствуется, выводя профессионализм на более высокий уровень.

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