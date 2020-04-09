Номинация «Доктор года - 2020»: Гуражев Михаил Борисович

Номинация «Доктор года - 2020»: «За достижения в области травматологии и ортопедии»

Гуражев Михаил Борисович после обучения в ординатуре по специальности «Травматология и ортопедия» на базе Новосибирского НИИТО (2010-2012) с 2012 г. работает врачом-травматологом-ортопедом травматолого-ортопедического отделения № 3 Новосибирского НИИТО. Зарекомендовал себя как исполнительный, дисциплинированный сотрудник, грамотный специалист. Выполняет обязанности палатного врача, оперирует, ассистирует на операциях, дежурит по институту, консультирует пациентов на амбулаторном приеме. Активно участвует в выездной консультативной работе в районы Новосибирской области и регионы РФ. За период работы успешно овладел всеми хирургическими методиками эндопротезирования и реэндопротезирования коленного сустава. В сфере его научных и практических интересов вопросы пластики костных дефектов при эндопротезировании коленных суставов. В 2017 г. определена тема диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме: «Пластика костных дефектов при эндопротезировании коленных суставов». В рамках научной деятельности опубликовал 3 научные работы, имеет 1 патент РФ на изобретения. Ежегодно Михаил Борисович выполняет более 400 операций, в качестве ассистента участвует при проведении более 400 операций в год, консультирует более 200 больных с профильной патологией на консультативном приеме. Постоянно повышает профессиональную подготовку, использует современные достижения медицины в практической работе. Регулярно принимает участие в научных конгрессах и конференциях различного уровня. Является членом Ассоциации травматологов-ортопедов г. Новосибирска и Новосибирской области. Принимает активное участие в общественной жизни института, пользуется заслуженным уважением коллег по работе и доверием пациентов.

Апробации по темам:

• Оказание медицинской помощи в рамках клинической апробации пациентам с деформацией области коленного сустава путем первичного эндопротезирования с применением индивидуальных резекторных блоков, разработанных посредством прототипирования.

• Оказание медицинской помощи в рамках клинической апробации пациентам с нестабильностью компонентов эндопротеза коленного сустава путем ревизионного эндопротезирования с применением индивидуальных имплантов, изготовленных посредством прототипирования и аддитивных технологий.

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