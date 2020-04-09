Номинация «Доктор года - 2020»: Васюра Александр Сергеевич

Номинация «Доктор года - 2020»: «За достижения в области детской ортопедии»

Александр Сергеевич с 1994 года работает в отделении детской ортопедии Новосибирского НИИТО. Зарекомендовал себя как исполнительный, дисциплинированный сотрудник, грамотный специалист. В течение всего периода работы активно занимается практическими и научными вопросами диагностики и лечения заболеваний и повреждений позвоночника.

Успешно овладел всеми применяемыми в отделении методиками лечения больных с деформациями позвоночника, ориентируется в современных методиках лечения вертебрологических больных, участвует при проведении сложных операций. В 2007 году успешно защитил кандидатскую диссертацию «Оптимизация процесса хирургической коррекции у больных с грубыми (запущенными) формами идиопатического сколиоза подростков».

Является автором более 60 научных статей, 8 патентов на изобретения РФ и соавтором пособия для врачей «Способ ранней диагностики неврологических осложнений при операциях на позвоночнике».

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