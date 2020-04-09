2020-04-09T13:31:08+03:00
Клиника года Новосибирск

Номинация «Доктор года - 2020»: Васюра Александр Сергеевич

Исполняющий обязанности заведующего отделением детской ортопедии ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна», врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук
Поделиться:
Исполняющий обязанности заведующего отделением детской ортопедии, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Васюра Александр Сергеевич.Исполняющий обязанности заведующего отделением детской ортопедии, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Васюра Александр Сергеевич.
Изменить размер текста:

Номинация «Доктор года - 2020»: «За достижения в области детской ортопедии»

Александр Сергеевич с 1994 года работает в отделении детской ортопедии Новосибирского НИИТО. Зарекомендовал себя как исполнительный, дисциплинированный сотрудник, грамотный специалист. В течение всего периода работы активно занимается практическими и научными вопросами диагностики и лечения заболеваний и повреждений позвоночника.

Успешно овладел всеми применяемыми в отделении методиками лечения больных с деформациями позвоночника, ориентируется в современных методиках лечения вертебрологических больных, участвует при проведении сложных операций. В 2007 году успешно защитил кандидатскую диссертацию «Оптимизация процесса хирургической коррекции у больных с грубыми (запущенными) формами идиопатического сколиоза подростков».

Является автором более 60 научных статей, 8 патентов на изобретения РФ и соавтором пособия для врачей «Способ ранней диагностики неврологических осложнений при операциях на позвоночнике».

ПРОГОЛОСОВАТЬ

Тот, кто хочет выразить благодарность любимому врачу или клинике, может написать в комментарии к этой статье. Также можно выразить благодарность в разделе «Спасибо, доктор».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Номинация «Доктор года - 2020»: Холтобин Денис Петрович
Заведующий урологической клиникой Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя», врач-уролог, хирург, онколог, к.м.н. член Европейской ассоциации урологов, Российского общества урологов, Российского общества онкоурологов
Новости 24
«По 6 машин каждую ночь»: воры аккумуляторов грабят владельцев авто в поселке под Новосибирском
Автодилеры, рестораторы, отельеры: «Мы будем соблюдать все правила, только дайте поработать»
«Восемь пациентов здоровы»: в Новосибирске выписали еще одного больного коронавирусом
«Состояние тяжелое»: больного коронавирусом новосибирца подключили к аппарату ИВЛ
Отменят ли ЕГЭ 2020 в Новосибирске из-за коронавируса: минобразования дало официальный комментарий
Антикризисный план: в Новосибирской области бизнесменам окажут помощь
Клуб рукопашного боя оштрафовали на 50 тысяч рублей за занятия для детей в период самоизоляции
Испугалась, что заболеет: пока сотрудница офиса микрозаймов доставала маску, фирму ограбили
Хорошо же сидели: сибирячка украла у подруги сумку с продуктами и деньги
Первый пошел: в Новосибирске оштрафовали парня за прогулку в парке
«Куда вы движетесь?»: мэр Новосибирска посоветовал горожанам носить с собой документ о том, куда вы идете
Отменят ли 1 мая 2020 в Новосибирске: мэрия дала официальный комментарий
«Поставить в зоопарк веб-камеры» — мэр Новосибирска одобрил идею перевести зверинец в формат онлайн
«Индивидуально разберусь и строго накажу»: Анатолий Локоть запретил отправлять людей в неоплачиваемый отпуск
Губернатор Андрей Травников о пансионатах для приезжих: «Я не сторонник тотальной обсервации»
Губернатор Андрей Травников: «Коронавирусом, как ОРВИ, переболеют все жители планеты»
«Почему ей их продали?»: новосибирцев возмутила женщина, которая купила в аптеке сразу сто масок